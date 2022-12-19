شؤون فلسطينية

الأحمد يستقبل وفداً من المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس

الأحمد يستقبل وفداً من المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد في مكتبه مساء اليوم الاثنين، جورج نول رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ترافقه تشيلسي كينسمان من القسم السياسي في المكتب وعلاء محمود المستشار السياسي في وحدة الشؤون الفلسطينية.

واطلع الأحمد الوفد على التطورات في الساحة الفلسطينية من كافة جوانبها وخاصة استمرار الأعمال الأحادية الجانب التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات التي يقوم بها قطعان المستوطنين من أعمال قتل واعتقال وهدم بيوت ومصادرة أراضي والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد الأحمد على ضرورة الإسراع بإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية كما كانت قبل اغلاقها وتحريك عملية التسوية للوصول الى السلام الدائم والعادل وفق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس عاصمتها، والإسراع بإعادة افتتاح ممثلية م.ت.ف في واشنطن باعتبار ذلك مسألة حيوية في منع بث روح اليأس والإحباط في المنطقة.

وأكد نول على حرص الولايات المتحدة على تعزيز التواصل والعلاقات الفلسطينية والأمريكية وتقديم المساعدات المالية للشعب الفلسطيني في مختلف القطاعات والصحية منها بشكل خاص لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني والعمل على استمرار الجهود من أجل المحافظة على أمل تحقيق حل الدولتين.

كما أكد نول على حرص بلاده على حقن الدماء والأطفال منهم بشكل خاص والعمل على تعميق ثقافة السلام والتعايش.

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