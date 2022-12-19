بحر يدعو البرلمانات الدولية لاتخاذ مواقف عملية نصرة للأقصى

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية لاتخاذ مواقف عملية نصرة للمسجد الأقصى في ظل استغلال الاحتلال وقطعان مستوطنيه بين الفينة والأخرى أعيادهم المزعومة بما يسمى (بالحانوكاه) أو (الأنوار العبري) لتنفيذ اقتحاماتهم المتتالية للأقصى بهدف استكمال تهويده وفرض وقائع جديدة على الأرض.وأكد بحر في تصريح صحفي أن هذه الاقتحامات المسعورة تمثل ترسيخا لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك عبر تقسيمه زمانيا ومكانيا.وشدد على ضرورة نصرة المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى ودعم رباطهم المقدس، محذرا الاحتلال من استمرار التمادي في جرائمه وانتهاكاته بحق المقدسات وأن ذلك سيؤدي إلى تفجير الأوضاع.وطالب الدول العربية والإسلامية بالتصدي للهجمة الصهيونية المتطرفة والفاشية على المسجد الأقصى المبارك ونبذ التطبيع مع الاحتلال وتجريم المطبعين معه.