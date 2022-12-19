دخول الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة ونقله إلى مستشفى "أساف هروفيه"

رام الله - دنيا الوطنطرأ تدهور خطير اليوم الاثنين، على الحالة الصحية للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، جراء سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى.وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الأسير أبو حميد وصل لمرحلة صحية حرجة جداً، ويلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استشهاده في أي لحظة.وأكد أننا أمام جريمة احتلالية مكتملة الأركان، محمّلاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة التي وصل لها الأسير أبو حميد، والموجود في مستشفى "ساف هروفيه" الإسرائيلي بحالة فقدان وعي.ودعا أبناء شعبنا إلى الاستعداد والاستنفار للرد على جرائم الاحتلال، بحق أسرانا الأبطال خاصة المرضى منهم في قلاع الأسر.وفي وقت سابق، أفاد نادي الأسير بأن أبو حميد دخل بغيبوبة، وجرى نقله من سجن "عيادة الرملة"، إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.ولفت النادي إلى أنّ كل المعطيات الأخيرة التي تتعلق بالوضع الصحيّ للأسير أبو حميد، تؤكّد أنّه وصل إلى مرحلة اللاعودة، وأنّه معرض للشهادة في أي لحظة.ويأتي هذا التّطور الخطير، بعد أن أكّد الأطباء في بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، على أنّ ناصر في أيامه الأخيرة.وتعرض الأسير أبو حميد لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) على مدار سنوات، وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان الرئة جرّاء مماطلة إدارة السّجون في إجراء فحوص طبية له، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم من مرحلة صحية حرجة جدًا. وأعيد أبو حميد لسجن "عسقلان" قبل تماثله للشّفاء، الأمر الذي وصل به هذه المرحلة الخطيرة، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيماوي تعرض مجددًا لمماطلة متعمدة.