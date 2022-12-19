شؤون فلسطينية

رئيس جودة البيئة تلتقي عدداً من وزراء البيئة بمؤتمر الأمم المتحدة 15 بكندا

رئيس جودة البيئة تلتقي عدداً من وزراء البيئة بمؤتمر الأمم المتحدة 15 بكندا
رام الله - دنيا الوطن
التقت رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، عدداً من وزراء البيئة في عدد من الدول، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر 15 للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد حاليا في مونتريال بكندا.

وتضمنت اللقاءات ( وزير البيئة الكندي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودي، ورئيس الوفد التركي المشارك في مؤتمر الأطراف).

وناقشت د. التميمي خلال اللقاءات قضايا التغير المناخي وتأثيرها على مكونات التنوع الحيوي، وسبل العمل المشترك في هذه القضايا البيئية الهامة.

وبحثت مع رئيس الوفد السعودي، د.أسامة بن إبراهيم فقيها ، مبادرة الشرق الأوسط الخضراء وآلية تنفيذها وحوكمتها ونطاق عملها حيث تهدف المبادرة إلى زراعة 50 مليار شجرة من شأنها أن تسهم في الحد من ظاهرة التغير المناخي ومكافحة التصحر
وحماية التنوع الحيوي وهو ما ينسجم مع أولويات دولة فلسطين التي تعتبر من إحدى الدول المؤسسة للمبادرة.

وكما بحثت د. التميمي مع الوفد السعودي فرصة إبرام اتفاقية مع وزارة البيئة والزراعة السعودية لدعم تنفيذ مشاريع حماية البيئة وبرامج بيئية متعددة وبناء القدرات البيئية.

وفي لقائها مع رئيس الوفد التركي المشارك في المؤتمر بحثت د. التميمي الاتفاقية الفلسطينية التركية التي كانت قد أبرمت العام الماضي وآلية تطويرها والعمل المشترك بين سلطة جودة البيئة ووزارة البيئة التركية.

وفي السياق ذاته، بحثت مع وزير البيئة الكندي، القضايا البيئية المشتركة وإمكانية إرساء التعاون المشترك مع وزارة البيئة الكندية.

وحضر اللقاءات سفير دولة فلسطين لدى كينيا حازم شبات المراقب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي و د. عيسى برادعية مدير عام المصادر البيئة و م. محمد محاسنة مدير التنوع البيولوجي في سلطة جودة البيئة.


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