شؤون فلسطينية

غزة: اللجنة القانونية في "التشريعي" تعقد اجتماعًا لمناقشة عدد من القوانين

غزة: اللجنة القانونية في "التشريعي" تعقد اجتماعًا لمناقشة عدد من القوانين
جانب من الجلسة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، بغزة، اجتماعًاً دوريًا؛ لمناقشة عدد من القوانين والقضايا المتعلقة بعمل اللجنة، بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاؤها النائب أحمد أبو حلبية، والنائب مروان أبو راس والنائب محمد شهاب والنائب يونس الأسطل.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية، ومشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أحالته للجنة الصياغة لتقديم مقترح تمهيداً للمناقشة العامة.

كما وبحثت اللجنة مشروع قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وأحالته للدائرة القانونية لتقديم مقترح للمناقشة العامة، بالإضافة لمناقشة قانون معدل لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها.

وأقرت اللجنة عقد ورشة عمل حول مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وناقشت ملف هيئة الزكاة، وبعض الشكاوى الواردة للجنة، وأمور قانونية أخرى.

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