شاهد: إطلاق حملة شعبية للسلامة المدنية وتعزيز الأمن وتعزيز الأمن المجتمعي بغزة

رام الله - دنيا الوطنتداعت مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الشعبية والمهنية لإطلاق حملة شعبية للسلامة المدنية وتعزيز الأمن وتعزيز الأمن المجتمعي.وسعت المجموعة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة، لبذل كل الجهود الشعبية عن نفسها لتحمل المسئولية في رفع المعاناة عن شعبنا.وأكدت على استقلاليتها واعتزامها على توفير سبل الدعم اللازم لكافة قطاعات الحملة المدنية مع تأكيد سعيها على توفير المتطلبات الأساسية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.وأوضحت الحملة الشعبية لتعزيز الحماية المدنية وأنها منفتحة على الفعاليات المجتمعية "أفراد ومؤسسات "على اعتبار أن حماية المواطنين مسؤولين وجماعة تتطلب تظافر الجهود الرسمية والشعبية وستعمل الحملة مع كافة الجهات المحلية والدولية من أجل توفير الدعم اللازم فنيا ومهنيا وتطوير القدرات اللوجستية والبشرية لقطاعات الحملة المدنية.وطالبت الحملة الشعبية الامم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي وبحميل مسئولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تنفيذا لاتفاقيات جنيف الدولية وميثاق الامم المتحدةوتؤكد الحملة الشعبية أن سلامة الموطنين والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم يتطلب مساندة الجهات الرسمية والمؤسسات الاهلية والاقتصادية لهذا الجهد الشعبي الذي يهدف الي رفع كفاءة وقدرات وامكانيات قطاعات السلامة المهنية وتعزيز الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية والفاعلية لمساعدة المجتمع على تلافي الاخطار والتغلب على المصاعب التي تعترض تطوير هذه القطاعات وعزل اية متطلبات لحماية المجتمع والمواطنين عن أية خلافات أو تجاذبات سياسية.