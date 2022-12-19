شؤون فلسطينية

شاهد: إطلاق حملة شعبية للسلامة المدنية وتعزيز الأمن وتعزيز الأمن المجتمعي بغزة

شاهد: إطلاق حملة شعبية للسلامة المدنية وتعزيز الأمن وتعزيز الأمن المجتمعي بغزة
جانب من المؤتمر الصحفي
رام الله - دنيا الوطن
تداعت مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الشعبية والمهنية لإطلاق حملة شعبية للسلامة المدنية وتعزيز الأمن وتعزيز الأمن المجتمعي.

وسعت المجموعة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة، لبذل كل الجهود الشعبية عن نفسها لتحمل المسئولية في رفع المعاناة عن شعبنا.

وأكدت على استقلاليتها واعتزامها على توفير سبل الدعم اللازم لكافة قطاعات الحملة المدنية مع تأكيد سعيها على توفير المتطلبات الأساسية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضحت الحملة الشعبية لتعزيز الحماية المدنية وأنها منفتحة على الفعاليات المجتمعية "أفراد ومؤسسات "على اعتبار أن حماية المواطنين مسؤولين وجماعة تتطلب تظافر الجهود الرسمية والشعبية وستعمل الحملة مع كافة الجهات المحلية والدولية من أجل توفير الدعم اللازم فنيا ومهنيا وتطوير القدرات اللوجستية والبشرية لقطاعات الحملة المدنية.

وطالبت الحملة الشعبية الامم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي وبحميل مسئولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تنفيذا لاتفاقيات جنيف الدولية وميثاق الامم المتحدة 

وتؤكد الحملة الشعبية أن سلامة الموطنين والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم يتطلب مساندة الجهات الرسمية والمؤسسات الاهلية والاقتصادية لهذا الجهد الشعبي الذي يهدف الي رفع كفاءة وقدرات وامكانيات قطاعات السلامة المهنية وتعزيز الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية والفاعلية لمساعدة المجتمع على تلافي الاخطار والتغلب على المصاعب التي تعترض تطوير هذه القطاعات وعزل اية متطلبات لحماية المجتمع والمواطنين عن أية خلافات أو تجاذبات سياسية.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: الأسيران زيتاوي وأبو عميرة يواجهان أوضاعاً صحية صعبة بمستشفى &#34;العفولة&#34;

هيئة الأسرى: الأسيران زيتاوي وأبو عميرة يواجهان أوضاعاً صحية صعبة بمستشفى "العفولة"

غزة: اللجنة القانونية في &#34;التشريعي&#34; تعقد اجتماعًا لمناقشة عدد من القوانين

غزة: اللجنة القانونية في "التشريعي" تعقد اجتماعًا لمناقشة عدد من القوانين

بالفيديو: غزة تودع جثامين 8 شبان غرقوا قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الهجرة

بالفيديو: غزة تودع جثامين 8 شبان غرقوا قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الهجرة

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

نادي الأسير: الأسير أبو حميد دخل في غيبوبة ونُقل لمستشفى &#34;أساف هروفيه&#34;

نادي الأسير: الأسير أبو حميد دخل في غيبوبة ونُقل لمستشفى "أساف هروفيه"

طالع آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

(حماس) تلتقي وينسلاند وتحذر من تداعيات انتهاك الأقصى

(حماس) تلتقي وينسلاند وتحذر من تداعيات انتهاك الأقصى

استمرار تدهور الوضع الصحيّ للأسير &#34;الحروب&#34;

استمرار تدهور الوضع الصحيّ للأسير "الحروب"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسيران زيتاوي وأبو عميرة يواجهان أوضاعاً صحية صعبة بمستشفى &#34;العفولة&#34;

هيئة الأسرى: الأسيران زيتاوي وأبو عميرة يواجهان أوضاعاً صحية صعبة بمستشفى "العفولة"

غزة: اللجنة القانونية في &#34;التشريعي&#34; تعقد اجتماعًا لمناقشة عدد من القوانين

غزة: اللجنة القانونية في "التشريعي" تعقد اجتماعًا لمناقشة عدد من القوانين

بالفيديو: غزة تودع جثامين 8 شبان غرقوا قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الهجرة

بالفيديو: غزة تودع جثامين 8 شبان غرقوا قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الهجرة

شاهد: إطلاق حملة شعبية للسلامة المدنية وتعزيز الأمن وتعزيز الأمن المجتمعي بغزة

شاهد: إطلاق حملة شعبية للسلامة المدنية وتعزيز الأمن وتعزيز الأمن المجتمعي بغزة

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

استمرار تدهور الوضع الصحيّ للأسير &#34;الحروب&#34;

استمرار تدهور الوضع الصحيّ للأسير "الحروب"

مواطنو بيت لحم ينتزعون قرارًا بوقف استيلاء الاحتلال على أرضهم

مواطنو بيت لحم ينتزعون قرارًا بوقف استيلاء الاحتلال على أرضهم

الاحتلال يصوّر منشآت وطرقًا ترابية في طوباس

الاحتلال يصوّر منشآت وطرقًا ترابية في طوباس

منوعات

فنانون يشاركون صورهم باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي

فنانون يشاركون صورهم باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي

بالفيديو: ماذا ردّ الممثل معتصم النهار على منتقدي (صالون زهرة 2)

بالفيديو: ماذا ردّ الممثل معتصم النهار على منتقدي (صالون زهرة 2)

شيرين عبد الوهاب تفجّر مفاجآت لجمهورها بالتعاون مع حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تفجّر مفاجآت لجمهورها بالتعاون مع حسام حبيب

بالفيديو: لهذا السبب.. الإعلامية مفيدة شيحة تشن هجوماً على نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

بالفيديو: لهذا السبب.. الإعلامية مفيدة شيحة تشن هجوماً على نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

بعد الهزيمة.. إليسا تعلن دعمها للمنتخب الفرنسي وتُثني على أداء اللاعب مبابي

بعد الهزيمة.. إليسا تعلن دعمها للمنتخب الفرنسي وتُثني على أداء اللاعب مبابي

الفنان محمد حماقي يعلن قرارًا مفاجئ بعد حصول الأرجنتين على كأس العالم

الفنان محمد حماقي يعلن قرارًا مفاجئ بعد حصول الأرجنتين على كأس العالم

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

عربي

&#34;الأورومتوسطي&#34; يدين الحكم بإعدام 16 شخصًا من قبل جماعة الحوثي

"الأورومتوسطي" يدين الحكم بإعدام 16 شخصًا من قبل جماعة الحوثي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

"التعاون الإسلامي" تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

الرئيس عباس يهنئ تميم بن حمد بنجاح مونديال قطر

الرئيس عباس يهنئ تميم بن حمد بنجاح مونديال قطر

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية