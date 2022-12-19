شؤون فلسطينية

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
افتتح اليوم الاثنين، باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس، لغاية مساء يوم الاحد الموافق 25 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وحدد وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي موعد اجراء انتخابات الغرفة التجارية يوم السبت الموافق 18/2/2023 على ان يزاول مجلس إدارة الغرفة الحالي نشاطه، مقتصراً على تسيير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الأخير الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات.

ويُحظر عليه التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء، والمبادلة وإبرام التعاقدات المتعلقة بالإنشاءات أو الاستشارات او الخدمات بدون موافقة خطية من وزير الاقتصاد الوطني.

كما يحظر بموجب القرار على مجلس إدارة الغرفة الحالي اتخاذ اية اجراء من شأنه إحداث اية تغييرات في هيكلية الغرفة او التعيين او التعاقد مع مستشارين او الاستغناء عن موظفين او تعديل رتبة أو درجة أي من الموظفين.

وأصدرت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الترتيبات الإدارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية، ويتحمل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة قانونا وبصفته الشخصية المسؤولية عن أية مخالفة لأحكام القانون والنظام لهذا القرار.

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