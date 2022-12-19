عاجل

  • وكالة الأنباء القطرية: إقرار موازنة 2023 بإجمالي نفقات 55 مليار دولار وإيرادات 63 مليار دولار

  • نادي الأسير: دخول الأسير ناصر أبو حميد بغيبوبة ونقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي


شؤون فلسطينية

مواطنو بيت لحم ينتزعون قرارًا بوقف استيلاء الاحتلال على أرضهم

مواطنو بيت لحم ينتزعون قرارًا بوقف استيلاء الاحتلال على أرضهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انتزع ثلاثة مواطنين، اليوم الاثنين، قرارا من محكمة الاحتلال، بوقف الاستيلاء على أرضهم في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن المحامي غياث ناصر تابع قرار الاخطارات التي تم تسليمها للمواطنين الثلاثة عزات شكارنة، وإبراهيم نجاجرة، وتيسير شكارنة، الذي يقضي بإخلاء أرضهم في منطقتي "القاعة، والثغرة" في حوض (4) قطع (58، 38، 2)، ورفع دعوى في إحدى المحاكم الإسرائيلية مدعومة بالأوراق الثبوتية من ملكية وطابو، واستطاع انتزاع قرار بإلغاء كافة الإجراءات السابقة.  

يشار إلى أن بلدة نحالين تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية تتمثل بالاستيلاء على أراضٍ، وهدم منازل مشيدة وقيد البناء، وغرف زراعية.  

أخبار ذات صلة

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

نادي الأسير: الأسير أبو حميد دخل في غيبوبة ونقله إلى مستشفى &#34;أساف هروفيه&#34;

نادي الأسير: الأسير أبو حميد دخل في غيبوبة ونقله إلى مستشفى "أساف هروفيه"

طالع آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

(حماس) تلتقي وينسلاند وتحذر من تداعيات انتهاك الأقصى

(حماس) تلتقي وينسلاند وتحذر من تداعيات انتهاك الأقصى

استمرار تدهور الوضع الصحيّ للأسير &#34;الحروب&#34;

استمرار تدهور الوضع الصحيّ للأسير "الحروب"

الاحتلال يصوّر منشآت وطرقًا ترابية في طوباس

الاحتلال يصوّر منشآت وطرقًا ترابية في طوباس

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف حقوق الغير مدني- عسكري لنوفمبر

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف حقوق الغير مدني- عسكري لنوفمبر

تفاصيل كلمة اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية

تفاصيل كلمة اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

استمرار تدهور الوضع الصحيّ للأسير &#34;الحروب&#34;

استمرار تدهور الوضع الصحيّ للأسير "الحروب"

مواطنو بيت لحم ينتزعون قرارًا بوقف استيلاء الاحتلال على أرضهم

مواطنو بيت لحم ينتزعون قرارًا بوقف استيلاء الاحتلال على أرضهم

الاحتلال يصوّر منشآت وطرقًا ترابية في طوباس

الاحتلال يصوّر منشآت وطرقًا ترابية في طوباس

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس عيد الميلاد حسب التوقيت الغربي

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس عيد الميلاد حسب التوقيت الغربي

الأسير أمجد الأشقر من طولكرم حراً بعد أربع سنوات من الأسر

الأسير أمجد الأشقر من طولكرم حراً بعد أربع سنوات من الأسر

حماس: اقتحام الأقصى لن يمنح الاحتلال فرض السيطرة عليه وسيفشل بتمرير مخططاته

حماس: اقتحام الأقصى لن يمنح الاحتلال فرض السيطرة عليه وسيفشل بتمرير مخططاته

الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا خلال حملة مداهمات في الضفة

الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا خلال حملة مداهمات في الضفة

نابلس: مستوطنون يحرقون محلًا تجاريًا ومشتلًا

نابلس: مستوطنون يحرقون محلًا تجاريًا ومشتلًا

منوعات

فنانون يشاركون صورهم باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي

فنانون يشاركون صورهم باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي

بالفيديو: ماذا ردّ الممثل معتصم النهار على منتقدي (صالون زهرة 2)

بالفيديو: ماذا ردّ الممثل معتصم النهار على منتقدي (صالون زهرة 2)

شيرين عبد الوهاب تفجّر مفاجآت لجمهورها بالتعاون مع حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تفجّر مفاجآت لجمهورها بالتعاون مع حسام حبيب

بالفيديو: لهذا السبب.. الإعلامية مفيدة شيحة تشن هجوماً على نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

بالفيديو: لهذا السبب.. الإعلامية مفيدة شيحة تشن هجوماً على نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

بعد الهزيمة.. إليسا تعلن دعمها للمنتخب الفرنسي وتُثني على أداء اللاعب مبابي

بعد الهزيمة.. إليسا تعلن دعمها للمنتخب الفرنسي وتُثني على أداء اللاعب مبابي

الفنان محمد حماقي يعلن قرارًا مفاجئ بعد حصول الأرجنتين على كأس العالم

الفنان محمد حماقي يعلن قرارًا مفاجئ بعد حصول الأرجنتين على كأس العالم

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

عربي

&#34;الأورومتوسطي&#34; يدين الحكم بإعدام 16 شخصًا من قبل جماعة الحوثي

"الأورومتوسطي" يدين الحكم بإعدام 16 شخصًا من قبل جماعة الحوثي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

"التعاون الإسلامي" تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

الرئيس عباس يهنئ تميم بن حمد بنجاح مونديال قطر

الرئيس عباس يهنئ تميم بن حمد بنجاح مونديال قطر

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية