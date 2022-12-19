مواطنو بيت لحم ينتزعون قرارًا بوقف استيلاء الاحتلال على أرضهم

رام الله - دنيا الوطنانتزع ثلاثة مواطنين، اليوم الاثنين، قرارا من محكمة الاحتلال، بوقف الاستيلاء على أرضهم في بلدة نحالين غرب بيت لحم.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن المحامي غياث ناصر تابع قرار الاخطارات التي تم تسليمها للمواطنين الثلاثة عزات شكارنة، وإبراهيم نجاجرة، وتيسير شكارنة، الذي يقضي بإخلاء أرضهم في منطقتي "القاعة، والثغرة" في حوض (4) قطع (58، 38، 2)، ورفع دعوى في إحدى المحاكم الإسرائيلية مدعومة بالأوراق الثبوتية من ملكية وطابو، واستطاع انتزاع قرار بإلغاء كافة الإجراءات السابقة.يشار إلى أن بلدة نحالين تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية تتمثل بالاستيلاء على أراضٍ، وهدم منازل مشيدة وقيد البناء، وغرف زراعية.