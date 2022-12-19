اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس عيد الميلاد حسب التوقيت الغربي





وتمنى بأن يحتفل شعبنا بهذه المناسبة العام القادم وقد تحققت تطلعاته بنيل حقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.











رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، دعوة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، من نائب حارس الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، بحضور رئيس اللجنة العليا لشؤون الكنائس د. رمزي خوري.وهنأ رئيس الوزراء أبناء شعبنا عامة وأبناء الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي خاصة والعالم أجمع، بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة.