شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مطلوب بجرائم إطلاق نار في الخليل

الشرطة تقبض على مطلوب بجرائم إطلاق نار في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على مطلوب  بجرائم إطلاق نار وقعت في عدة مناطق بمدينة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن المطلوب مشتبه فيه بعدة جرائم اطلاق نار وقعت داخل مدينة الخليل وقيامه أيضا بإطلاق النار خلال العديد من الحفلات، حيث تلقت المباحث العامة معلومات بتواجد هذا المطلوب في بلدة بيت أمر، بناء على ذلك قامت قوة من الشرطة بعمل حاجز تفتيش للقبض عليه داخل البلدة.

وأضافت الشرطة، بأنه قد تم القبض على المطلوب وبحوزته مجموعة من الطلقات النارية بلغ عددها 200 طلقة.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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