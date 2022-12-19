حماس: اقتحام الأقصى لن يمنح الاحتلال فرض السيطرة عليه وسيفشل بتمرير مخططاته

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي، والجماعات المتطرفة، تتخذ من الأعياد اليهودية عدواناً على المسجد الأقصى ومحاولات لتمرير مخطط التقسيم الزماني والمكاني.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى في مختلف المناسبات والأعياد اليهودية لن يغير من الواقع شيئا أو يمنح الاحتلال فرض السيطرة عليه وسيفشل في تمرير مخططاته".ودعا القانوع لتكثيف الرباط في ساحات المسجد الأقصى و"شد الرحال إليه والتصدي لاقتحامات قطعان المستوطنين بكل بسالة".