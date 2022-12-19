الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا خلال حملة مداهمات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت عدداً من المواطنين بينهم زوجة أسير.ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال زوجة الأسير بلال اليتيم، بعد اقتحام منزله في يطا وتخريب أثاثه ومحتوياته.وكان اليتيم 46 عاماً قد اعتقل مع ابنه براء قبل ثمانية أيام خلال حملة اعتقالات في الخليل.واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين إمام وأيمن محمد حسين العواودة في مدينة دورا، واعتقلت شقيقهم الثالث أسامة بعد عملية تفتيش وتكسير للمنزل.واعتقل الشاب موسى إبراهيم ابو قبيطة بعد اقتحام منزله في يطا جنوب الخليل.وطالت الاعتقالات أيضاً الشاب يوسف بزور من بلدة برقين غرب جنين، والأسير المحرر محمد موسى العسعس من دار صلاح قرب بيت لحم، وأحمد خالد العمور من تقوع، والمحرر ميلاد محمد حساسنة من العبيدية، وأبان حماد من قلقيلية.وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال منازل لعائلة عطون في بلدة صور باهر، واعتقلت الشاب محمود أحمد عطون- نجل النائب المبعد عن القدس.كما اعتقل الشابين قسام محمود عطون ومحمد صهيب عطون، حيث جرت مناوشات بين العائلة وجنود الاحتلال خلال عملية الاعتقال.وفي بلدة حزما شرق القدس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عادل الخطيب.