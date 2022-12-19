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دولي

فيديو.. قتلى في حادث إطلاق نار بكندا

فيديو.. قتلى في حادث إطلاق نار بكندا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الإثنين، مقتل خمسة أشخاص في حادث إطلاق نار في إحدى ضواحي تورونتو، أكبر مدن كندا.

وقال قائد الشرطة المحلية، جيم ماك سوين، إن المشتبه به قضى بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن، مشيراً إلى أن إطلاق النار وقع في مبنى سكني.

وأشار قائد الشرطة إلى إن أحد ضباطه أطلق النار على المشتبه به وقتله في شقة سكنية في فوجان، أونتاريو، واصفاً المشهد داخل الشقة بـ "المروع".

وأضاف أن "هناك ستة قتلى واحد منهم هو منفذ عملية القتل، بالإضافة إلى شخص سابع نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج"، وفق قناة (الميادين). 

وأفاد بأنه ليس لديه تفاصيل عمّا إذا كان مطلق النار من سكان المبنى، مؤكداً أن وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو تشارك بالتحقيق.
 



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