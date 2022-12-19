دولي

الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيض سقف أسعار الغاز

الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيض سقف أسعار الغاز
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت وثيقة أوروبية أن دول الاتحاد تدرس مقترحاً لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، وذلك قبل اجتماع مقرر، الإثنين، لوزراء طاقة دول التكتل في مسعى للاتفاق بشأن الإجراء.

كما بينت أنه رغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر، لم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه كما أنها تختلف فيما بينها حول ما إذا كان يُمكن أن يُخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو سيفاقمها، وفق قناة (الشرق). 

ووضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة اتفاق جديد في محاولة لكسر الجمود، الاثنين.

ويتضمن مقترحها تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز الهولندي (تي تي إف) في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميجاوات/ ساعة لمدة ثلاثة أيام.

ويعتبر المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميجاوات/ ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنه مرتفع للغاية.

وأكدت دول الاتحاد الأوروبي أن الحد الأقصى يجب أن يكون دون المئتي يورو حتى يُفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.

وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل حربها على أوكرانيا في شباط/ فبراير، ومنذ ذلك الحين، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى أوروبا، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.

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