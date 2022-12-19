للمرة الأولى.. الاحتلال يصادر آلاف الشواكل من محفظات رقمية لشركة صرافة بالقطاع

صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وللمرة الأولى من نوعها، آلاف الشواكل من محفظات رقمية لشركة صرافة بالقطاع.



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الجهاز القضائي للدوائر الأمنية في إسرائيل، سمحت بمصادرة أموال مخصصة لارتكاب أعمال إرهابية من محفظات رقمية، وذلك في حكم لا سابق له.



وأضافت أن محكمة الصلح في تل أبيب، أعطت الضوء الأخضر لمصادرة عملات الـ "كْريبتو" بمبلغ 116 ألف شيكل من شركة صرافة في قطاع غزة، بزعم مساعدتها حركة حماس في تلقي أموال من الخارج.



من جهته، رحب وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، بقرار المحكمة، قائلاً إن "التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية يسهم في مكافحة الإرهاب"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطن