شؤون فلسطينية

أبو زهري: قطر ساهمت بإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة

أبو زهري: قطر ساهمت بإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة
سامي أبو زهري
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة حماس، إن "قطر ساهمت في إعادة قضية فلسطين إلى الواجهة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم".

وفي تغريدة عبر (تويتر)، الأحد، أكد القيادي بالحركة، سامي أبو زهري: أن ‏الفائز الحقيقي في مونديال 2022 هي دولة ‎قطر حيث أبهرت العالم بإخراج المونديال بهذا المستوى الرائع.

وأضاف: "عبّرت (قطر) عن هوية الأمة وحضارتها تعبيرا أمينا، وساهمت في إعادة قضية ‎فلسطين إلى الواجهة".

وتابع أبو زهري: "تهانينا قطر تستحقون أن تفخروا بهذا الانجاز التاريخي الرائع"، وفق وكالة (الأناضول) التركية. 

وخلال استضافتها المونديال شهدت قطر اهتماما منقطع النظير وبروزا قويا لفلسطين في أجواء المونديال، حيث لا تكاد تمر مباراة أو حدث أو فعالية تشجيعية إلا وظهر فيها علم فلسطين.

وانتشرت بعض المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رفض الكثير من المشجعين العرب التحدث لوسائل إعلام إسرائيلية موجودة في قطر لتغطية فعاليات كأس العالم في إشارة إلى تأييد الفلسطينيين.

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