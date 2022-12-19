شؤون فلسطينية

طالع حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل

طالع حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة رطبة لذا يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا نهارا باردا ليلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي يكون الجو غائماً جزئياً وباردا و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية  إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 19-13 17-11 13-9 بيت لحم 19-13 17-11 13-9
رام الله والبيرة 18-12 16-10 12-8 طولكرم 22-16 20-14 16-12
نابلس 20-14 18-12 14-11 قلقيلية 22-16 20-14 16-12
جنين 23-15 21-13 16-11 سلفيت 19-13 17-11 13-9
طوباس 24-16 22-14 17-13 روابي 20-14 18-12 14-11
الخليل 17-12 16-10 12-9 غزه 23-17 21-15 18-14
أريحا 26-18 25-16 21-14 خانيونس 23-17 21-15 18-14
الأغوار الشمالية 24-16 23-14 19-12 رفح 24-16 22-14 19-13
والله تعالى أعلمقاتكم

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