شؤون فلسطينية

جبهة التحرير الفلسطينية تنعى شهداء "لقمة العيش"

جبهة التحرير الفلسطينية تنعى شهداء "لقمة العيش"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نعت جبهة التحرير الفلسطينية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المحاصر شهداء لقمة العيش الذين لقوا مصرعهم قبالة السواحل التونسية، بعد غرق السفينة التي كانوا على متنها الشهر الماضي وهم يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بحثا عن عمل يضمن لهم ولذويهم حياة كريمة.

وحمّلت الجبهة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المآسي التى يتعرض لها الشباب الفلسطيني وكان آخرها غرق 11 شابا من أبناء شعبنا، الذى أنهكه الحصار والفقر والبطالة.

وطالبت المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف سرقة ثرواته وموارده وخاصة بعد اكتشاف حقول الغاز قبالة سواحل القطاع.

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