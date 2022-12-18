الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي توفد بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية بتونس



وشددت البعثة على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي لعملية مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء، كما تنص على ذلك البنود ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.



وقد راقب فريق المنظمة العملية الانتخابية على ثلاث مراحل من التصويت: التحضيرات في فترة ما قبل الاقتراع، ويوم الاقتراع، وفرز الأصوات.



واختتم وفد المنظمة مهمته، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت بطريقة شفافة وحرة ومنظمة.





رام الله - دنيا الوطنبناءً على دعوة من الهيئة العليا المستقلة للأنتخابات في تونس، تم إيفاد فريق من الملاحظين من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم السبت 18 ديسمبر 2022.وقد عقدت بعثة منظمة التعاون الإسلامي لمراقبة الانتخابات بتاريخ 15 ديسمبر 2022 اجتماعاً مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية، سعادة فاروق بو عسكر وحضور أعضاء الهيئة، حيث نقل له الوفد تحيات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه وتمنياته بنجاح العملية الانتخابية.