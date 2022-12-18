الرجوب: صمود مبعدي مرج الزهور جعلها محطة نضالية وتاريخية

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب نايف الرجوب على أن "المبعدين إلى مرج الزهور حوّلوا هذه المحنة إلى محطة نضالية تاريخية".وقال الرجوب: "أرادوها محنة وشدة وضيقا وعذابا وطمس هوية وكسر إرادة، وأرادها الله شيئا آخر".وأضاف: "حولها المبعدون بصبرهم وصمودهم وإصرارهم إلى محطة نضالية وإشعاع حضاري وفكري ودعوي".وأردف: "أرادوا إخراجنا من الإطار المحلي فدخلنا الإطار الإقليمي والدولي، وأرادوا إخراجنا من بيوتنا فدخلنا بفضل الله كل بيت".وتابع: "أرادوا أن يسلخونا من حاضرنا فدخلنا التاريخ الحاضر والمستقبل، وهكذا كانت رحلة الإبعاد".