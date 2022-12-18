شؤون فلسطينية

الرجوب: صمود مبعدي مرج الزهور جعلها محطة نضالية وتاريخية

رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب نايف الرجوب على أن "المبعدين إلى مرج الزهور حوّلوا هذه المحنة إلى محطة نضالية تاريخية".

وقال الرجوب: "أرادوها محنة وشدة وضيقا وعذابا وطمس هوية وكسر إرادة، وأرادها الله شيئا آخر".

وأضاف: "حولها المبعدون بصبرهم وصمودهم وإصرارهم إلى محطة نضالية وإشعاع حضاري وفكري ودعوي".

وأردف: "أرادوا إخراجنا من الإطار المحلي فدخلنا الإطار الإقليمي والدولي، وأرادوا إخراجنا من بيوتنا فدخلنا بفضل الله كل بيت".

وتابع: "أرادوا أن يسلخونا من حاضرنا فدخلنا التاريخ الحاضر والمستقبل، وهكذا كانت رحلة الإبعاد".

أخبار ذات صلة

جبهة التحرير الفلسطينية تنعى شهداء &#34;لقمة العيش&#34;

جبهة التحرير الفلسطينية تنعى شهداء "لقمة العيش"

الاحتلال يعتزم هدم منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية كريات أربع

الاحتلال يعتزم هدم منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية كريات أربع

طالع كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

جنين: إصابات بالاختناق واعتقال مواطنين بمواجهات مع الاحتلال

جنين: إصابات بالاختناق واعتقال مواطنين بمواجهات مع الاحتلال

ارزيقات: مصرع مواطنة بحادث سير ذاتي في قلقيلية

ارزيقات: مصرع مواطنة بحادث سير ذاتي في قلقيلية

أبو سيف: للغة العربية دور فاعل في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية

أبو سيف: للغة العربية دور فاعل في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تدين إبعاد الاحتلال للأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

"الخارجية" تدين إبعاد الاحتلال للأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

الجبهة العربية الفلسطينية تدين دهس مستوطن لشابين في جنين

الجبهة العربية الفلسطينية تدين دهس مستوطن لشابين في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جبهة التحرير الفلسطينية تنعى شهداء &#34;لقمة العيش&#34;

جبهة التحرير الفلسطينية تنعى شهداء "لقمة العيش"

الاحتلال يعتزم هدم منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية كريات أربع

الاحتلال يعتزم هدم منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية كريات أربع

جنين: إصابات بالاختناق واعتقال مواطنين بمواجهات مع الاحتلال

جنين: إصابات بالاختناق واعتقال مواطنين بمواجهات مع الاحتلال

أبو سيف: للغة العربية دور فاعل في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية

أبو سيف: للغة العربية دور فاعل في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تدين إبعاد الاحتلال للأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

"الخارجية" تدين إبعاد الاحتلال للأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

عبد السلام هنية يبارك لدولة قطر نجاح أفضل نسخة مونديال بالتاريخ

عبد السلام هنية يبارك لدولة قطر نجاح أفضل نسخة مونديال بالتاريخ

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات نتنياهو حول الحل الدائم تكشف زيف حل الدولتين

"الديمقراطية": تصريحات نتنياهو حول الحل الدائم تكشف زيف حل الدولتين

&#34;الضمير&#34; تُدين قرار إبعاد المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا

"الضمير" تُدين قرار إبعاد المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا

منوعات

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

إعلامي مصري يخسر شقيقيه في أقل من أسبوعين

إعلامي مصري يخسر شقيقيه في أقل من أسبوعين

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة &#34;منغولي&#34;

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة "منغولي"

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

"التعاون الإسلامي" تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

الرئيس عباس يهنئ تميم بن حمد بنجاح مونديال قطر

الرئيس عباس يهنئ تميم بن حمد بنجاح مونديال قطر

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية