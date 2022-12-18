الرجوب: صمود مبعدي مرج الزهور جعلها محطة نضالية وتاريخية
أكد النائب نايف الرجوب على أن "المبعدين إلى مرج الزهور حوّلوا هذه المحنة إلى محطة نضالية تاريخية".
وقال الرجوب: "أرادوها محنة وشدة وضيقا وعذابا وطمس هوية وكسر إرادة، وأرادها الله شيئا آخر".
وأضاف: "حولها المبعدون بصبرهم وصمودهم وإصرارهم إلى محطة نضالية وإشعاع حضاري وفكري ودعوي".
وأردف: "أرادوا إخراجنا من الإطار المحلي فدخلنا الإطار الإقليمي والدولي، وأرادوا إخراجنا من بيوتنا فدخلنا بفضل الله كل بيت".
وتابع: "أرادوا أن يسلخونا من حاضرنا فدخلنا التاريخ الحاضر والمستقبل، وهكذا كانت رحلة الإبعاد".
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