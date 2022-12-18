الاحتلال يعتزم هدم منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية كريات أربع

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، نيته هدم الشقة التي كان يسكنها الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية كريات أربع بالخليل، والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين.ونفذ الشهيد البطل محمد كامل الجعبري عملية إطلاق نار بطولية، في أكتوبر الماضي، عند مدخل مستوطنة (كريات أربع) في مدينة الخليل، أدت لمقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين.ومحمد كامل الجعبري (35 عاما)، من مدينة الخليل، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويعمل "الجعبري" مدرسا لمادة التربية الإسلامية بمدرسة جواد الهشلمون في الخليل.والجعبري هو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة، والذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وكان محكوما بمؤبدين بتهمة قتل جنديين خلال انتفاضة الأقصى.