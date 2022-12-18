جنين: إصابات بالاختناق واعتقال مواطنين بمواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، واعتقل اثنان، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية فقوعة، شمال شرق جنين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فقوعة واعتقلت الشابين نديم عرسان أبو سلامة، ومحمد ناصر أبو سلامة، كما اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.وأضافت المصادر أن مواجهات أخرى اندلعت على دوار بلدة عرابة، ودوار قرية عنزة جنوبا، فيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في محيط عدة بلدات وقرى بالمحافظة.