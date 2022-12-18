أبو سيف: للغة العربية دور فاعل في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن للغة العربية دورا فاعلا، يتمثل في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية مقابل عمليات التشويه ومحاولات الطمس والتزوير للهوية الثقافية الوطنية.وأضاف أبو سيف، في بيان صدر عن الوزارة، مساء اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أن الوزارة تهتم بشكل كبير باللغة العربية من خلال الإصدارات الفكرية والثقافية والأدبية المختلفة، إضافة إلى التركيز على جوائز الإبداع الأدبية التي تعمل على ترسيخ اللغة العربية بين الأجيال المختلفة.وعبر عن الأهمية البالغة للتربية والتعليم عبر معلمي اللغة العربية الذين تقع على عاتقهم مهمة تدريس القواعد واللغة العربية وآدابها للناشئين والأجيال بناة الأمة وعماد نهضتها.ونوّه إلى أهمية وسائل الإعلام في الحفاظ على اللغة العربية، من خلال تقديم البرامج باللغة الفصيحة، والحفاظ على جزالة الألفاظ ومنع التهجين وإيقاف دمج اللهجات في اللغة الفصيحة؛ كي تحافظ العربية على قوتها ومكانتها.ويحتفل العالم سنويا باليوم الذي رسخته الأمم المتحدة للاحتفاء باللغة العربية كلغة رسمية في كافة المؤسسات الدولية الخاصة بها، في الثامن عشر من كانون الأول من كل سنة.وتعد فلسطين محطة مفصلية ومرحلة مهمة من مراحل انتشار الأبجدية التي تحدث بها الكنعانيون على أرضها، ونشروا للعالم لغة الحضارة والقيم الإنسانية التي حملتها في معانيها، حيث شيّدت العربية صروح الفكر والثقافة والتنوير.