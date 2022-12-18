الجبهة العربية الفلسطينية تدين دهس مستوطن لشابين في جنين

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية إن "جريمة الدهس المتعمد التي نفذها مستوطن صهيوني بحق الشقيقين المقدسيين مهند ومحمد مطير خلال تواجدهما في زعترة قرب نابلس للتجهيز لزفاف شقيقتهما، تعكس العقلية الدموية والإجرامية للمحتلين وتعمدهم ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وهي جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال".وأضافت الجبهة أن "مسلسل الجرائم الصهيونية ضد شعبنا لن تكسر ارادته ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع في مقاومة الاحتلال ولن تدفعه إلا لمزيد من العنفوان والتصدي، فدماء الشهداء الزكية تأجج في شعبنا روح الصمود والتمسك بالحقوق والاصرار على انتزاع حقوقنا المشروعة في العودة وتقرير المصير و الانعتاق من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".وتابعت أن "من حق شعبنا الدفاع عن نفسه والتصدي لعربدة المستوطنين الصهاينة التي تحميهم حمومة الاحتلال وقواته، داعية إلى تشكيل لجان حماية شعبية في كل قرى ومدن المحافظات الشمالية للتصدي للمستوطنين وقوات الاحتلال، مؤكدة أن تصعيد المواجهة الشعبية مع الاحتلال في كافة مناطق التماس هي الرد الامثل على جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه".وتوجهت الجبهة بالعزاء إلى ذوي الشهداء، مؤكدة ان دمائهم الزكية لن تذهب هدرا وأن الشهداء يقربوننا من انبثاق فجر الحرية وتحقيق النصر.