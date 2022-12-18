عاجل

  • التلفزيون الايراني: جهار الاستخبارات أوقف شبكة تجسس كانت تخطط لعمليات تخريبية ضد أنظمة الصناعات الدفاعية

مباشر | أجواء الاحتفال بفوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022


شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية تدين دهس مستوطن لشابين في جنين

الجبهة العربية الفلسطينية تدين دهس مستوطن لشابين في جنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية إن "جريمة الدهس المتعمد التي نفذها مستوطن صهيوني بحق الشقيقين المقدسيين مهند ومحمد مطير خلال تواجدهما في زعترة قرب نابلس للتجهيز لزفاف شقيقتهما، تعكس العقلية الدموية والإجرامية للمحتلين وتعمدهم ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وهي جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال". 

وأضافت الجبهة أن "مسلسل الجرائم الصهيونية ضد شعبنا لن تكسر ارادته ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع في مقاومة الاحتلال ولن تدفعه إلا لمزيد من العنفوان والتصدي، فدماء الشهداء الزكية تأجج في شعبنا روح الصمود والتمسك بالحقوق والاصرار على انتزاع حقوقنا المشروعة في العودة وتقرير المصير و الانعتاق من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

وتابعت أن "من حق شعبنا الدفاع عن نفسه والتصدي لعربدة المستوطنين الصهاينة التي تحميهم حمومة الاحتلال وقواته، داعية إلى تشكيل لجان حماية شعبية في كل قرى ومدن المحافظات الشمالية للتصدي للمستوطنين وقوات الاحتلال، مؤكدة أن تصعيد المواجهة الشعبية مع الاحتلال في كافة مناطق التماس هي الرد الامثل على جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

وتوجهت الجبهة بالعزاء إلى ذوي الشهداء، مؤكدة ان دمائهم الزكية لن تذهب هدرا وأن الشهداء يقربوننا من انبثاق فجر الحرية وتحقيق النصر.

أخبار ذات صلة

ارزيقات: مصرع مواطنة بحادث سير ذاتي في قلقيلية

ارزيقات: مصرع مواطنة بحادث سير ذاتي في قلقيلية

أبو سيف: للغة العربية دور فاعل في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية

أبو سيف: للغة العربية دور فاعل في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تدين إبعاد الاحتلال للأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

"الخارجية" تدين إبعاد الاحتلال للأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

الجبهة العربية الفلسطينية تدين دهس مستوطن لشابين في جنين

الجبهة العربية الفلسطينية تدين دهس مستوطن لشابين في جنين

عبد السلام هنية يبارك لدولة قطر نجاح أفضل نسخة مونديال بالتاريخ

عبد السلام هنية يبارك لدولة قطر نجاح أفضل نسخة مونديال بالتاريخ

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات نتنياهو حول الحل الدائم تكشف زيف حل الدولتين

"الديمقراطية": تصريحات نتنياهو حول الحل الدائم تكشف زيف حل الدولتين

&#34;الضمير&#34; تُدين قرار إبعاد المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا

"الضمير" تُدين قرار إبعاد المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا

(الميزان) يحمل الاحتلال المسئولية عن وفاة المريض محمود الكرد

(الميزان) يحمل الاحتلال المسئولية عن وفاة المريض محمود الكرد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو سيف: للغة العربية دور فاعل في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية

أبو سيف: للغة العربية دور فاعل في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تدين إبعاد الاحتلال للأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

"الخارجية" تدين إبعاد الاحتلال للأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

عبد السلام هنية يبارك لدولة قطر نجاح أفضل نسخة مونديال بالتاريخ

عبد السلام هنية يبارك لدولة قطر نجاح أفضل نسخة مونديال بالتاريخ

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات نتنياهو حول الحل الدائم تكشف زيف حل الدولتين

"الديمقراطية": تصريحات نتنياهو حول الحل الدائم تكشف زيف حل الدولتين

&#34;الضمير&#34; تُدين قرار إبعاد المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا

"الضمير" تُدين قرار إبعاد المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا

(الميزان) يحمل الاحتلال المسئولية عن وفاة المريض محمود الكرد

(الميزان) يحمل الاحتلال المسئولية عن وفاة المريض محمود الكرد

مركز عروبة يصدر تقريره الخاص بانتهاكات الاحتلال

مركز عروبة يصدر تقريره الخاص بانتهاكات الاحتلال

فتوح يبحث مع رئيس &#34;كوبلاك&#34; تعزيز دور الجاليات بأميركا اللاتينية

فتوح يبحث مع رئيس "كوبلاك" تعزيز دور الجاليات بأميركا اللاتينية

منوعات

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

إعلامي مصري يخسر شقيقيه في أقل من أسبوعين

إعلامي مصري يخسر شقيقيه في أقل من أسبوعين

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة &#34;منغولي&#34;

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة "منغولي"

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

"التعاون الإسلامي" تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

"التعاون الإسلامي" تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية