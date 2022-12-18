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مباشر | أجواء الاحتفال بفوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022


شؤون فلسطينية

عبد السلام هنية يبارك لدولة قطر نجاح أفضل نسخة مونديال بالتاريخ

عبد السلام هنية يبارك لدولة قطر نجاح أفضل نسخة مونديال بالتاريخ
عبد السلام هنية
رام الله - دنيا الوطن
بارك عبد السلام هنية، مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد ٱل ثاني على نجاح أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، عقب المباراة النهائية التي انتهت بتتويج الأرجنتين باللقب.

وقال هنية إن مونديال قطر 2022 سجل التميز والإبداع في جميع الترتيبات والأجواء المثالية والأمان والمتعة والإثارة والتنظيم الرائع والحضور الجماهيري التاريخي.

وأضاف:" هذا الإنجاز التاريخي الذي يسجل لقطر والعرب جميعا جاء ثمرة تخطيط وعمل حكيم واهتمام متواصل لإظهار الصورة المثالية عن قدرة العرب على تنظيم أكبر الأحداث العالمية".

وتابع أتن قطر أبرزت الحضارة العربية والإسلامية من خلال كرم الضيافة والترحيب وتوفير كل وسائل الأمان وتأمين المواصلات لجميع الجماهير مجانا والتعريف بأصالة العرب والدين الإسلامي من خلال المساجد ورفع الٱذان.

كما شكر هنية دولة قطر على منح القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا من خلال المساندة التي قدمتها الجماهير القطرية والعربية ومن كل دول العالم ورفع علم فلسطين في جميع المباريات وفي الساحات والميادين العامة، وإبراز عدالة القضية الفلسطينية بين كل دول العالم، كما أشاد باستضافة دولة قطر لأكبر وفد من الرياضيين والإعلاميين الفلسطينيين في المونديال.

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