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شؤون فلسطينية

فتوح يبحث مع رئيس "كوبلاك" تعزيز دور الجاليات بأميركا اللاتينية

فتوح يبحث مع رئيس "كوبلاك" تعزيز دور الجاليات بأميركا اللاتينية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مع رئيس الكونفدرالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي (كوبلاك) رافاييل المصري، اليوم الأحد، سبل تعزيز دور الجاليات والكوبلاك في القارة، والتعاون مع المجلس.

ووضع فتوح الوفد في صورة التطورات السياسية على الصعيدين المحلي والدولي، وتوجيهات القيادة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على شعبنا، ورؤية المجلس الوطني في الضغط على البرلمانات حول العالم، والاتحادات البرلمانية، والتواصل مع البرلمانيين من أجل أخذ خطوات جادة وملموسة في دعم حقوق شعبنا، ووضع التشريعات والقوانين لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أهمية دور الجاليات الفلسطينية في القارة الأميركية الجنوبية لانتخاب مناصري القضية الفلسطينية في برلماناتهم، والتأثير على السياسات في بلدانهم، لتبني سياسات تدعم حقوق شعبنا.

وأكد فتوح أهمية دور منظمة التحرير في التواصل مع الجاليات، خاصة الدور الذي تلعبه دائرة شؤون المغتربين في التواصل معها وتعزيز عملها، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية فيصل عرنكي، كون اللجنة التنفيذية هي قيادة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، والمنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات.

بدوره، أطلع رافاييل رئيس المجلس الوطني على وضع الجاليات الفلسطينية في القارة، وهي أكبر الجاليات الفلسطينية في الخارج، وعلى التطورات السياسية هناك، ودورهم في حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية.

وأكد أهمية العمل البرلماني والتعاون فيما بينهم لتعزيز الدور الفلسطيني في القارة، وكذلك عملهم المكثف مع الجامعات والأكاديميين لإظهار الحقيقة أمام الرواية الصهيونية المزيفة، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى التعريف بالتراث والتاريخ الفلسطيني لأبناء أميركا اللاتينية، وكذلك الجالية الفلسطينية التي ترعرعت بعيدا عن فلسطين.

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