مباشر | الأرجنتين بطل كأس العالم 2022


شؤون فلسطينية

حمادة يحذر من تداعيات جرائم الاحتلال بالأقصى ويدعو لتكثيف الرباط

حمادة يحذر من تداعيات جرائم الاحتلال بالأقصى ويدعو لتكثيف الرباط
محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
حذر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، من تداعيات جرائم الاحتلال وعدوانه على المسجد الأقصى.

ودعا حمادة إلى تكثيف الرباط في الأقصى، مشدداً على أن الرباط يمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته التهويدية داخل المسجد.

وحمّل سلطات الاحتلال مسئولية ما ستؤول إليه الأمور، جراء تواصل انتهاكاته في الأقصى، مؤكداً أن المسألة ليست مسألة كلام، والاحتلال سيدفع ثمن انتهاكاته.

وتابع حمادة قائلاً: "مخططات الاحتلال لن تقف عن اعتداءاته الحالية، بل هو يفكر في الوصول إلى هدم الأقصى"، منوهاً إلى أن "الاحتلال لم ينجح في محطات كثيرة في تطبيق مخططاته في المسجد الأقصى".

وذكر أننا نؤكد للاحتلال بأن مخططات التهويد هي محطات عابرة لن ثبت جذورها بالأقصى، مضيفاً أن ما يحمي الأقصى هي مقاومة الشعب الفلسطيني وهي غير مرتبطة نهائياً بالحالة السياسية بالاحتلال.

أخبار ذات صلة

صورة: إطلاق نار على حافلة تقل عضو (كنيست) في جنين

صورة: إطلاق نار على حافلة تقل عضو (كنيست) في جنين

حالات اختناق جراء اعتداء الاحتلال على جنازة شمال الخليل

حالات اختناق جراء اعتداء الاحتلال على جنازة شمال الخليل

جنين: مستوطنون يقتحمون موقع &#34;ترسلة&#34; قرب جبع

جنين: مستوطنون يقتحمون موقع "ترسلة" قرب جبع

&#34;حرية&#34;: إبعاد الحموري إلى فرنسا هو جريمة حرب

"حرية": إبعاد الحموري إلى فرنسا هو جريمة حرب

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن المؤبد و32 عامًا

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن المؤبد و32 عامًا

لأول مرة بفلسطين.. &#34;الصحة&#34; تعقد امتحان مزاولة مهنة المسعف

لأول مرة بفلسطين.. "الصحة" تعقد امتحان مزاولة مهنة المسعف

استقبلت وفدًا من عائلته.. غنام: الأسير كريم يونس مدرسة بالصبر والتضحية

استقبلت وفدًا من عائلته.. غنام: الأسير كريم يونس مدرسة بالصبر والتضحية

تفاصيل لقاء العاروري بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

تفاصيل لقاء العاروري بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمادة يحذر من تداعيات جرائم الاحتلال بالأقصى ويدعو لتكثيف الرباط

حمادة يحذر من تداعيات جرائم الاحتلال بالأقصى ويدعو لتكثيف الرباط

حالات اختناق جراء اعتداء الاحتلال على جنازة شمال الخليل

حالات اختناق جراء اعتداء الاحتلال على جنازة شمال الخليل

جنين: مستوطنون يقتحمون موقع &#34;ترسلة&#34; قرب جبع

جنين: مستوطنون يقتحمون موقع "ترسلة" قرب جبع

&#34;حرية&#34;: إبعاد الحموري إلى فرنسا هو جريمة حرب

"حرية": إبعاد الحموري إلى فرنسا هو جريمة حرب

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن المؤبد و32 عامًا

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن المؤبد و32 عامًا

لأول مرة بفلسطين.. &#34;الصحة&#34; تعقد امتحان مزاولة مهنة المسعف

لأول مرة بفلسطين.. "الصحة" تعقد امتحان مزاولة مهنة المسعف

استقبلت وفدًا من عائلته.. غنام: الأسير كريم يونس مدرسة بالصبر والتضحية

استقبلت وفدًا من عائلته.. غنام: الأسير كريم يونس مدرسة بالصبر والتضحية

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

منوعات

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

إعلامي مصري يخسر شقيقيه في أقل من أسبوعين

إعلامي مصري يخسر شقيقيه في أقل من أسبوعين

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة &#34;منغولي&#34;

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة "منغولي"

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

"التعاون الإسلامي" تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

"التعاون الإسلامي" تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية

&#34;الجامعة العربية&#34; تحذر: التصعيد الإسرائيلي سيشعل الأوضاع

"الجامعة العربية" تحذر: التصعيد الإسرائيلي سيشعل الأوضاع