"التعاون الإسلامي" تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين



وأشادت الأمانة العامة بالتزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية وحماية الحقوق والحريات للمواطنين والمقيمين على أراضيها.



كما ثمنت ما حققته في هذا المجال، معلنةً تجديد دعم منظمة التعاون الإسلامي لمملكة البحرين وتضامنها معها.









رام الله - دنيا الوطنأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.وأشارت إلى أن القرار استند لمعلومات غير دقيقة تسيئ إلى مملكة البحرين.