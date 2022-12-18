دولي

إعلام إسرائيلي: الجيش يواجه تهديدًا استراتيجيًا بشأن الضباط والجنود

إعلام إسرائيلي: الجيش يواجه تهديدًا استراتيجيًا بشأن الضباط والجنود
أحد جنود جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع "معدل تقصير خدمة الضباط والجنود الشباب"، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر يشكّل "تهديداً استراتيجياً لجيش الاحتلال الإسرائيلي يكاد لا يناقش". 

وقال المراسل في إذاعة جيش الاحتلال، تساحي دفوش، إنّ  "معدل تقصير خدمة الضباط والجنود الشباب يحطّم الأرقام القياسية"، مشيراً إلى أنّه "من المتوقع أن يشهد الجيش موجة رحيل ضباط ورتباء شباب يتقاضون رواتب زهيدة في الأشهر المقبلة". 

وتابع دفوش، في السياق، موضحاً أنّ "الجيدين يغادرون الجيش لأنّه لا "يمكن أن يعيش القوات من حب الوطن عندما يغرقون بالديون"، وفق ما نقلته قناة (الميادين). 

وأضاف أنّ "النقص الحاد في الوظائف الحسّاسة يزداد سوءاً، الأمر الذي يشكّل تهديداً استراتيجياً للجيش يكاد لا يناقش". 

ولفت دفوش إلى أنّ "الهرم القيادي الشاب الذي يمسك بالجيش لن يتبقى منه الكثير في القريب"، مبيّناً أنّ "عدد الذين يتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية لأسباب نفسية تضاعف في السنوات الخمس الأخيرة". 

وكان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، تطرّق إلى الحديث عن هذا الأمر، في وقتٍ سابق، قائلاً إنّ "الجيش" شهد في السنوات الأخيرة انخفاضاً مستمراً في نسب التجنيد. 

وأشار غانتس إلى أنّ "الجيش أصبح جيش نصف الشعب"، معقباً بأنها "ليست مسألة ديموغرافية فقط، بل هي نتيجة قرارات قيادية". 

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