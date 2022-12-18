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الرئيس عباس يهنئ تميم بن حمد بنجاح مونديال قطر

الرئيس عباس يهنئ تميم بن حمد بنجاح مونديال قطر
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بنجاح مونديال قطر 2022.

وقال الرئيس عباس، في برقية التهنئة، "يسعدنا في ختام مونديال قطر 2022، أن نبعث لسموكم بأحر التهاني والتبريكات بالنجاح الباهر لاستضافتكم هذا الحدث العالمي الكبير، الذي بعث الفخر في نفوسنا ونفوس شعوبنا العربية، ونال إعجاب العالم بأسره، لما قدمته قطر وقيادتها من وجه حضاري وتنظيمي وإنساني يمثل إضافة تاريخية لإنجازات قطر العديدة التي يشهد لها العالم، فضلا عما قدمته دولة قطر خلال هذه المناسبة من دعم لفلسطين، حيث قدمت القضية الفلسطينية إلى العالم بصورة لم يسبق لها مثيل".

وأضاف: "مبارك لكم أخي صاحب السمو هذا النجاح العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يديم عليكم النجاح والتوفيق، وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لقطر وشعبها الشقيق".

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