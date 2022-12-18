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البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إلى إعداد ميثاق عربي مشترك للنهوض باللغة العربية، يضم خارطة طريق لجميع القضايا والمحاور التي يجب العمل عليها للنهوض باللغة العربية.

وأكد العسومي، في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي، المنعقد بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، ضرورة التفاعل الإيجابي والانخراط والمساهمة في تعزيز اللغة العربية، محذرا من تراجع استخدام اللغة العربية وعدم الاهتمام بتدريسها على النحو اللائق في بعض المؤسسات التعليمية، خاصة الأجنبية.

من جانبه، قال مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج عبد الرحمن العاصمي إن اللغة العربية بحاجة لتخطيط لغوي جاد يحافظ عليها، مشيرا إلى أن ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم هيأ لها أسباب البقاء، وجعل اللغويين يهتمون بها اهتماما خاصا.

من جهته، أشار الأمين العام لاتحادات الجامعات العربية عمرو سلامة إلى ضرورة دعم حركة التأليف والترجمة والنشر وتشجيع استخدام اللغة العربية، موضحا أن اتحاد الجامعات العربية يسعى لتعزيز التعليم باللغة العربية من خلال برامجه ومشاريعه البحثية والعلمية ومشروع تطوير الدوريات العربية، وتخصيص جوائز البحث العلمي.

من جهته، نوّه الأمين العام لاتحاد مجامع اللغة العربية عبد الرحمن مدكور إلى دور اللغة العربية في حماية تراث الأمم السابقة والحفاظ عليه، وشدد على ضرورة العمل الجماعي لحماية اللغة العربية، داعيا إلى تنفيذ القوانين التي تحمي اللغة العربية.

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