شؤون فلسطينية

لأول مرة بفلسطين.. "الصحة" تعقد امتحان مزاولة مهنة المسعف

لأول مرة بفلسطين.. "الصحة" تعقد امتحان مزاولة مهنة المسعف
صورة من قاعة الامتحانات
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة الصحة، من خلال الإدارة العامة للطوارئ، الأحد، امتحان مزاولة المهنة للمسعفين لأول مرة في فلسطين.

واستهدف الامتحان، الذي عقد الجزء النظري منه بمقر ديوان الموظفين العام في رام الله، العاملين في قطاع الإسعاف، حيث تقدم له 51 مسعفا في مرحلته الأولى، فيما يبلغ مجموع من سيتقدم حوالي 300 مسعف من مختلف المحافظات.

وعقد الامتحان العملي للمسعفين في مقر الإدارة العامة للطوارئ برام الله.

وقال مدير عام الطوارئ في وزارة الصحة مصطفى القواسمي إن وزيرة الصحة مي الكيلة كانت قد وافقت على تنسيب الإدارة العامة للطوارئ بالاعتراف بمهنة المسعف كمهنة طبية مساندة، ولاحقا لهذا القرار تم تشكيل لجنة لدراسة واقع الإسعاف في فلسطين، التي أوصت بتنظيم وتقنين مهنة الإسعاف وإصدار نظام مزاولة مهنة المسعف.

وأضاف القواسمي أنه في عام 2021 تم إصدار نظام مزاولة مهنة المسعف، الذي نص على أن يكون المسعف خريجا من جامعة أو كلية معترف بها، وتم تصنيف الدرجات بناء على الشهادة العلمية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى من خلال هذا النظام إلى رفع مستوى مهنة الإسعاف وتحديد الصلاحيات للعاملين ورفع القدرات لممارسي المهنة، وتأمل بإحداث نقلة نوعية في خدمات الإسعاف خلال السنوات الخمس المقبلة.

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