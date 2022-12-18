السودان: "الجيش" يعرب تأييده لأي اتفاق سياسي يخرجنا من الأزمة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، تأييده أي اتفاق سياسي يخرج السودان من أزمته.وقال خلال حفل عسكري اليوم الأحد: " إن خروج القوات المسلحة من العمل السياسي "محسوم" وسنستمر في تطوير القوات بما يتماشى مع المخاطر المحدقة بالبلاد"، منتقداً الدعوات لإصلاح الجيش دون علم أو دراية، وفق ما نقلته صفحة القوات المسلحة على (فيسبوك).كما أضاف "ظلت تطل علينا بعض الأقلام والألسن لتخوض في شأن إصلاح الجيش دون علم أو دراية"، مبيناً أنها أقلام لا تعرف الفرق بين العقيدة العسكرية والقتالية، وفق قناة (العربية).وأوضح أن "إصلاح القوات المسلحة في خاتمة المطاف سيستمر بلا مزايدات سياسية وعلى أيدي أبناءها وقياداتها المدربة والخبيرة"، معتبرا أن القوات المسلحة تتعرض "لحملة يتم تنظيمها بإتقان من خارج الحدود لتحجيم دورها الوطني المعلوم".