استقبلت وفدًا من عائلته.. غنام: الأسير كريم يونس مدرسة بالصبر والتضحية

رام الله - دنيا الوطناستقبلت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، اليوم الأحد، وفداً من عائلة عميد الأسرى الفلسطينيين وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس، بحضور رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ووكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب.ونقلت المحافظ غنام للأسير كريم يونس وعائلته تحيات الرئيس محمود عباس، مشيرة إلى أن تعليمات الرئيس هي الوقوف لجانب الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء ومساندتهم دائماً.وبينت أن الأسير كريم يونس مدرسة في الصبر والتضحية من أجل الوطن وستبقى مسيرته راسخة في اجيالنا المتعاقبة، موجهة التحية له ولرفيقه ماهر يونس ولكافة أسرانا، ولأهلنا في داخل أراضي العام 48 شركاء الأمل والألم.وترحمت المحافظ غنام على والدة الأسير كريم يونس التي توفيت بعد سنوات طويلة من الحرمان وانتظار معانقة فلذة كبدها.ومن المقرر أن يتنفس الأسير كريم يونس ابن قرية عارة في أراضي 48 الحرية، يوم الخامس من كانون الثاني/ يناير 2023 المقبل، بعد أربعة عقود من الاعتقال في عتمة غياهب سجون الاحتلال.