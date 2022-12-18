شؤون فلسطينية

استقبلت وفدًا من عائلته.. غنام: الأسير كريم يونس مدرسة بالصبر والتضحية

استقبلت وفدًا من عائلته.. غنام: الأسير كريم يونس مدرسة بالصبر والتضحية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، اليوم الأحد، وفداً من عائلة عميد الأسرى الفلسطينيين وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس، بحضور رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ووكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب.

ونقلت المحافظ غنام للأسير كريم يونس وعائلته تحيات الرئيس محمود عباس، مشيرة إلى أن تعليمات الرئيس هي الوقوف لجانب الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء ومساندتهم دائماً.

وبينت أن الأسير كريم يونس مدرسة في الصبر والتضحية من أجل الوطن وستبقى مسيرته راسخة في اجيالنا المتعاقبة، موجهة التحية له ولرفيقه ماهر يونس ولكافة أسرانا، ولأهلنا في داخل أراضي العام 48 شركاء الأمل والألم.

وترحمت المحافظ غنام على والدة الأسير كريم يونس التي توفيت بعد سنوات طويلة من الحرمان وانتظار معانقة فلذة كبدها.

ومن المقرر أن يتنفس الأسير كريم يونس ابن قرية عارة في أراضي 48 الحرية، يوم الخامس من كانون الثاني/ يناير 2023 المقبل، بعد أربعة عقود من الاعتقال في عتمة غياهب سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

جنين: مستوطنون يقتحمون موقع &#34;ترسلة&#34; قرب جبع

جنين: مستوطنون يقتحمون موقع "ترسلة" قرب جبع

&#34;حرية&#34;: إبعاد الحموري إلى فرنسا هو جريمة حرب

"حرية": إبعاد الحموري إلى فرنسا هو جريمة حرب

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن المؤبد و32 عامًا

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن المؤبد و32 عامًا

لأول مرة بفلسطين.. &#34;الصحة&#34; تعقد امتحان مزاولة مهنة المسعف

لأول مرة بفلسطين.. "الصحة" تعقد امتحان مزاولة مهنة المسعف

تفاصيل لقاء العاروري بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

تفاصيل لقاء العاروري بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

جماهير قلنديا تُشيع جثماني الشهيدين الشقيقين &#34;مطير&#34;

جماهير قلنديا تُشيع جثماني الشهيدين الشقيقين "مطير"

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرافة وسط اندلاع مواجهات

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرافة وسط اندلاع مواجهات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: مستوطنون يقتحمون موقع &#34;ترسلة&#34; قرب جبع

جنين: مستوطنون يقتحمون موقع "ترسلة" قرب جبع

&#34;حرية&#34;: إبعاد الحموري إلى فرنسا هو جريمة حرب

"حرية": إبعاد الحموري إلى فرنسا هو جريمة حرب

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن المؤبد و32 عامًا

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن المؤبد و32 عامًا

لأول مرة بفلسطين.. &#34;الصحة&#34; تعقد امتحان مزاولة مهنة المسعف

لأول مرة بفلسطين.. "الصحة" تعقد امتحان مزاولة مهنة المسعف

استقبلت وفدًا من عائلته.. غنام: الأسير كريم يونس مدرسة بالصبر والتضحية

استقبلت وفدًا من عائلته.. غنام: الأسير كريم يونس مدرسة بالصبر والتضحية

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرافة وسط اندلاع مواجهات

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرافة وسط اندلاع مواجهات

&#34;سكاي لاين&#34;: إبعاد الحقوقي صلاح الحموري جريمة ضد الإنسانية وممارسة يخشى من توابعها

"سكاي لاين": إبعاد الحقوقي صلاح الحموري جريمة ضد الإنسانية وممارسة يخشى من توابعها

منوعات

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

إعلامي مصري يخسر شقيقيه في أقل من أسبوعين

إعلامي مصري يخسر شقيقيه في أقل من أسبوعين

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة &#34;منغولي&#34;

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة "منغولي"

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

عربي

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة