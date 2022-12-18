تفاصيل لقاء العاروري بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

رام الله - دنيا الوطنالتقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بالعاصمة اللبنانية بيروت أمس.كما وبحث اللقاء الذي جرى بحضور وفدين من الحركتين آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحدّيات التي تواجه شعبنا.وأكّد الطرفان على التعاون المشترك في تعزيز مقاومة شعبنا وتفعيلها في كل فلسطين بوجه الاحتلال والإجرام وخصوصاً في الضفة الغربية، والتصدي للمخطّطات التي تسعى إلى تقويض المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية، والتهديدات العدوانية التي تستهدف القدس، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.وشددا على أهمية رصّ الصفوف وتمتين اللحمة الوطنية والالتفاف حول المقاومة بكل أشكالها، سبيلاً لدحر الاحتلال وانتزاع حقوق شعبنا وحماية الأرض والقدس والأقصى.