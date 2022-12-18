روسيا تُوضح آخر تطورات حربها ضد أوكرانيا





وقالت الدفاع الروسية إن "وحداتها العاملة على محور دونيتسك، واصلت عملياتها الهجومية وسيطرت على قرية ياكوفليفكا الواقعة في أراضي دونيتسك".



وأضافت في تقريرها اليومي، أنه في الوقت الحاضر تنتهي القوات الروسية من تطهير القرية من فلول الجيش الأوكراني هناك، مشيرة إلى أن حصيلة قتلى الأوكرانيين على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديا خلال يوم.



وذكر تقرير وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 25 قتيلا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، و60 فردا بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، إضافة إلى 50 جنديا بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك.



كما أشارت إلى تدمير رادار AN / TPQ-36 مضاد للبطارية أميركي الصنع في دونيتسك، وأيضاً تم إسقاط طائرة بدون طيار واعتراض 9 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS، وفق قناة (العربية).



وذكر البيان أن إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 344 طائرة، و184 مروحية و2676 طائرة بدون طيار، و398 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7149 دبابة ومدرعة أخرى، و931 راجمة صواريخ و3691 قطعة من المدفعية ومدافع الهاون و7650 مركبة عسكرية خاصة.



إلى ذلك، قُتل شخص وجرح خمسة آخرون، الأحد، في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، على ما أعلن الحاكم فياتشسلاف غلاكوف على تليغرام.



واستهدفت الضربات بيلغورود، كبرى مدن المنطقة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، كما طالت حيا قريبا حيث "قتل شخص وجرح آخر"، وفق الحاكم.



وأضاف أن أضرارا لحقت بـ14 منزلا ونوافذ عدة مبان تناثرت.



وفي وقت سابق الأحد، أعلن غلاكوف أن أنظمة الدفاع الجوي كانت تعمل فوق منطقة بيلغورود.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، عن آخر تطورات حربها ضد أوكرانيا وإجمالي الخسائر حتى اليوم بين الطرفين جراء استمرار النزاع.