هرتسوغ: إسرائيل متخوفة من هذا الأمر

كشف الرئيس الإسرائيلي، مساء الأحد، تخوف إسرائيل من تزايد حملات المقاطعة ضدها، بالقول إننا "نتعرض لمحاولات متواصلة للمقاطعة، كما وأنها ظاهرة مستمرة بالازدياد".



وخلال مؤتمر لمنظمة الهستدروت للصهيونية العالمية الخميس الماضي، أدان هرتسوغ فيه الظاهرة والمقاطعين، مضيفاً أن "ظاهرة نزع الشرعية تسعى إلى عزل إسرائيل في الساحة الدولية وتقويض أسس وجودها"، وفق قناة (الميادين).



وأضاف أن لهذه الظاهرة "عواقب وخيمة اقتصادية وسياسية وأكاديمية واجتماعية وغيرها"، مشيراً إلى أن "الجمع بين كراهية إسرائيل والجهل ومعاداة السامية في كثير من الأحيان، يؤدي إلى تزايد الجماهير للتحريض ضد دولتنا وتشويه سمعتها".



ورأى أن "سياسة المقاطعة لا علاقة لها باليسار أو اليمين، وهي تمسنا وتؤثر علينا جميعاً على الأجيال المقبلة".



ودعا هرتسوغ إلى "التعامل مع الظاهرة بكل الأدوات وبكل قوة"، مشيراً إلى أن "الحملة تتطلب بذل الكثير من الجهد والموارد، والعمل الجاد والتنسيق مع أخواتنا في الشتات".



رام الله - دنيا الوطن