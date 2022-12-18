شؤون فلسطينية

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلاً من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا- لم تعرف هويته بعد- من حي باب العمود ببلدة سلوانِ، ونقلته إلى أحد مراكزها في المدينة.

هذا واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

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