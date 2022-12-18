شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الأولى فلسطينيًا والرابعة عربيًا في تصنيف "الجامعات الخضراء"

جامعة النجاح الأولى فلسطينيًا والرابعة عربيًا في تصنيف "الجامعات الخضراء"
رام الله - دنيا الوطن
للعام الثاني على التوالي، تحافظ جامعة النجاح الوطنية، على المركز الأول محليًا، في تصنيف الجامعات الخضراء، (UI GreenMetric) للعام 2022، والمرتبة الرابعة عربيًا، و116 عالميًا.

وعبر أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا لكل القضايا التي تخدم الإنسانية، لا سيما قضايا البيئة.

ويقيس هذا التصنيف مدى اهتمام الجامعات بقضايا التنمية المجتمعية، والاستدامة البيئية، ومدى التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة، وحرصها على زيادة الوعي ضمن نشاطاتها داخل الحرم الجامعي والمجتمع.

ويرتكز على ستة معايير، وهي: البنية التحتية، والطاقة، والتغير المناخي، والنفايات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي.

وشهد التصنيف هذا العام ازديادًا للمنافسة بين الجامعات المشاركة به، حيث كان عددها 956 جامعة في 2021، بينما هذا العام بلغ عددها 1050 جامعة.

وتصدر "النجاح" هذا التصنيف للعام الثاني، يدلل على الجهود التي تبذلها الجامعة في ترسيخ مكانتها المتقدمة بين الجامعات العربية والعالمية، ليضاف هذا التصنيف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها على مدار الأعوام الماضية.

وتضع جامعة النجاح قضايا البيئة وتطبيقاتها ضمن سلم أولوياتها، في سبيل المساهمة في مشاريع الحفاظ على البيئة، وضمان استدامة الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه العالم، ومكافحة التغير المناخي، وتحقيق الأمن الغذائي، والمساهمة في ازدهار المجتمعات.

ويتوزع حرم جامعة النجاح على خمسة مواقع، وهي: الحرم الجامعي القديم، والحرم الجامعي الجديد، وكلية هشام حجاوي التكنولوجية في محافظة نابلس، وكليتي الزراعة والطب البيطري في محافظة طولكرم، ومستشفى النجاح الوطني الجامعي، علماً أن مجموع المساحة الكلية للحرم الجامعي 248000 م2 منها 67000 م2 تضم مساحات شاسعة من الأشجار والمشاريع الخضراء بأنواعها المختلفة.

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