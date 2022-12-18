شؤون فلسطينية

"القوى الوطنية" تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين

"القوى الوطنية" تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشباب الثائر في الضفة الغربية، للتصدي لهجمات المستوطنين، واستهداف المستوطنات بكل الوسائل والأدوات المتاحة لديهم، وإفقادهم عنصر الأمن وصولاً لدحرهم عن الأرض الفلسطينية.

وأهابت اللجنة في بيان لها، بالفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، والتواجد فيه والدفاع عنه في مواجهة العصابات الصهيونية.

ونعت اللجنة الشهيدين الشقيقين محمد ومهند مطير، اللذين ارتقيا إثر قيام مستوطن بدهسهما بشكل متعمد قرب نابلس. 

وأدانت القوى الوطنية والإسلامية الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية؛ بإقامة الشعائر التوراتية والتلمودية داخل المسجد الأقصى خلال ما يعرف بعيد الأنوار (الحانوكاة) بمشاركة كبار حاخامات الصهيونية الدينية وجماعة الهيكل وأعضاء كنيست ووزراء.

وأكدت أن هذه الممارسات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وستكون بمثابة صاعق تفجير كبير في المنطقة.

واعتبرت اللجنة أن إقدام الاحتلال على إبعاد الأسير المقدسي والناشط الحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا جزء من سياسة الاحتلال الإحلالية الهادفة إلى اقتلاع الفلسطيني من أرضه وشعبه بالقوة، وتفريغ مدينة القدس من أهلها، بتواطؤ دولي علني.

وأكدت أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا ومناضليه، وستستمر مسيرة النضال والكفاح حتى الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المنشودة.

وفي سياق آخر، استهجنت سياسة الكيل بمكيالين التي يصر الاتحاد الأوروبي على اعتمادها، رغم النتائج الكارثية لهذه السياسة؛ وتجاهُل معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ظلماً وتعسفاً، في مقابل التباكي على جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة.

وطالبت اللجنة البرلمان الأوروبي بضرورة مراجعة قراره وسياساته المنحازة للعدو الصهيوني، ودعت اللجنة أحرار العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية لإدانة ورفض هذا القرار ودعم حقوق شعبنا الفلسطيني التي كفلها له القانون الدولي.

وثمنت اللجنة القرارات الأخيرة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها قرارات مساندة لنضالات شعبنا، وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بوضع آليات لتطبيق هذه القرارات وفي مقدمتها انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق حق العودة للاجئين. 

أخبار ذات صلة

جماهير قلنديا تُشيع جثماني الشهيدين الشقيقين &#34;مطير&#34;

جماهير قلنديا تُشيع جثماني الشهيدين الشقيقين "مطير"

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرافة وسط اندلاع مواجهات

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرافة وسط اندلاع مواجهات

&#34;سكاي لاين&#34;: إبعاد الحقوقي صلاح الحموري جريمة ضد الإنسانية وممارسة يخشى من توابعها

"سكاي لاين": إبعاد الحقوقي صلاح الحموري جريمة ضد الإنسانية وممارسة يخشى من توابعها

جامعة النجاح الأولى فلسطينيًا والرابعة عربيًا في تصنيف &#34;الجامعات الخضراء&#34;

جامعة النجاح الأولى فلسطينيًا والرابعة عربيًا في تصنيف "الجامعات الخضراء"

&#34;الخارجية&#34;: حراك فلسطيني - أُردني متواصل لمواجهة ما تتعرض له القدس ومقدساتها

"الخارجية": حراك فلسطيني - أُردني متواصل لمواجهة ما تتعرض له القدس ومقدساتها

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى شهداء&#34;لقمة العيش&#34; وتدعو لتوفير الحياة الكريمة لشعبنا

"الديمقراطية" تنعى شهداء"لقمة العيش" وتدعو لتوفير الحياة الكريمة لشعبنا

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى الشهيدين محمد ومهند مطير وتدعو الى تصعيد المقاومة ضد الإحتلال ومستوطنيه

"الديمقراطية" تنعى الشهيدين محمد ومهند مطير وتدعو الى تصعيد المقاومة ضد الإحتلال ومستوطنيه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرافة وسط اندلاع مواجهات

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرافة وسط اندلاع مواجهات

&#34;سكاي لاين&#34;: إبعاد الحقوقي صلاح الحموري جريمة ضد الإنسانية وممارسة يخشى من توابعها

"سكاي لاين": إبعاد الحقوقي صلاح الحموري جريمة ضد الإنسانية وممارسة يخشى من توابعها

جامعة النجاح الأولى فلسطينيًا والرابعة عربيًا في تصنيف &#34;الجامعات الخضراء&#34;

جامعة النجاح الأولى فلسطينيًا والرابعة عربيًا في تصنيف "الجامعات الخضراء"

&#34;القوى الوطنية&#34; تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين

"القوى الوطنية" تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: إبعاد الحموري حلقة في سلسلة تفريغ المدينة المقدسة من سكانها

"العربية الفلسطينية": إبعاد الحموري حلقة في سلسلة تفريغ المدينة المقدسة من سكانها

&#34;المبادرة الوطنية&#34;: اقتحام الاقصى والقتل المتعمد والإبعاد القسري جرائم حرب

"المبادرة الوطنية": اقتحام الاقصى والقتل المتعمد والإبعاد القسري جرائم حرب

هيئة مقدسية: شعبنا قادر على لجم اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى

هيئة مقدسية: شعبنا قادر على لجم اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى

منوعات

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

إعلامي مصري يخسر شقيقيه في أقل من أسبوعين

إعلامي مصري يخسر شقيقيه في أقل من أسبوعين

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة &#34;منغولي&#34;

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة "منغولي"

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

عربي

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة