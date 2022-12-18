"القوى الوطنية" تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين

رام الله - دنيا الوطندعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشباب الثائر في الضفة الغربية، للتصدي لهجمات المستوطنين، واستهداف المستوطنات بكل الوسائل والأدوات المتاحة لديهم، وإفقادهم عنصر الأمن وصولاً لدحرهم عن الأرض الفلسطينية.وأهابت اللجنة في بيان لها، بالفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، والتواجد فيه والدفاع عنه في مواجهة العصابات الصهيونية.ونعت اللجنة الشهيدين الشقيقين محمد ومهند مطير، اللذين ارتقيا إثر قيام مستوطن بدهسهما بشكل متعمد قرب نابلس.وأدانت القوى الوطنية والإسلامية الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية؛ بإقامة الشعائر التوراتية والتلمودية داخل المسجد الأقصى خلال ما يعرف بعيد الأنوار (الحانوكاة) بمشاركة كبار حاخامات الصهيونية الدينية وجماعة الهيكل وأعضاء كنيست ووزراء.وأكدت أن هذه الممارسات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وستكون بمثابة صاعق تفجير كبير في المنطقة.واعتبرت اللجنة أن إقدام الاحتلال على إبعاد الأسير المقدسي والناشط الحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا جزء من سياسة الاحتلال الإحلالية الهادفة إلى اقتلاع الفلسطيني من أرضه وشعبه بالقوة، وتفريغ مدينة القدس من أهلها، بتواطؤ دولي علني.وأكدت أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا ومناضليه، وستستمر مسيرة النضال والكفاح حتى الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المنشودة.وفي سياق آخر، استهجنت سياسة الكيل بمكيالين التي يصر الاتحاد الأوروبي على اعتمادها، رغم النتائج الكارثية لهذه السياسة؛ وتجاهُل معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ظلماً وتعسفاً، في مقابل التباكي على جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة.وطالبت اللجنة البرلمان الأوروبي بضرورة مراجعة قراره وسياساته المنحازة للعدو الصهيوني، ودعت اللجنة أحرار العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية لإدانة ورفض هذا القرار ودعم حقوق شعبنا الفلسطيني التي كفلها له القانون الدولي.وثمنت اللجنة القرارات الأخيرة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها قرارات مساندة لنضالات شعبنا، وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بوضع آليات لتطبيق هذه القرارات وفي مقدمتها انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق حق العودة للاجئين.