شؤون فلسطينية

"الخارجية": حراك فلسطيني - أُردني متواصل لمواجهة ما تتعرض له القدس ومقدساتها

"الخارجية": حراك فلسطيني - أُردني متواصل لمواجهة ما تتعرض له القدس ومقدساتها
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد القدس المحتلة ومواطنيها، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك اقتحام المستوطنين المتواصل للمسجد وباحاته ودعوات الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة على اختلاف أنواعها لتصعيد الاقتحامات وزيادة أعداد المشاركين فيها، وتكثيف رفع الرموز الدينية وممارسة الشعائر والطقوس التلمودية في باحاته، وبشكل يترافق مع سلسلة طويلة من التقييدات والإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال وشرطته لمنع المصلين المسلمين من الوصول للمسجد لأداء الصلاة فيه، والإبعادات المتواصلة لتقليل أعداد المصلين المسلمين، واستهداف دائرة الأوقاف الإسلامية ورجالاتها وصلاحياتها.

كما أدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، دعوات عضو الكنسيت الإسرائيلية المتطرف بن غفير لتشجيع تلك الاقتحامات وإدخال "الشمعدان" إلى باحات المسجد بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، في إطار توظيف الأعياد الدينية لتحقيق أطماع إستعمارية عنصرية توسعية، تهدف لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في القدس وفي مقدساتها، على طريق إستكمال تغيير هويتها الحضارية وفصلها عن محيطها الفلسطيني لتكريس عملية ضمها المتواصلة، وتكريس تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً تمهيداً لتقسيمه مكانياً، إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وقالت الخارجية: إنها تتابع بشكل يومي ما تتعرض له القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضج انتهاكات وجرائم الإحتلال، ولتعميق الجبهة الدولية الرافضة لتلك الإنتهاكات والضاغطة على دولة الإحتلال لوقفها فوراً والساعية لتوفير الحماية الدولية للقدس مقدساتها، بالتنسيق الكامل مع الاشقاء في المملكة الأردنية.

وأكدت أنه لا سلام ولا أمن ولا إستقرار بدون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، وأن جميع إجراءات الإحتلال والتغييرات التي يفرضها على واقع المدينة المقدسة ومقدساتها هي باطلة وغير شرعية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتستخف بالتحذيرات والمواقف والمطالبات الدولية الرامية لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وحملت الوزارة دولة الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الإقتحامات الإستفزازية، ونتائجها الخطيرة التي تهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ورأت أن إستخفاف دولة الإحتلال بالمواقف الدولية يستدعي الآن وأكثر من أي وقت مضى من المجتمع الدولي والإدارة الأميركية ترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال وضغوط حقيقية على دولة الإحتلال وقاداتها لإجبارها على وقف التصعيد الإسرائيلي الجنوني، ولجم تصرفات غُلاة المتطرفين الذين باتوا يُسيطرون على مفاصل صنع القرار في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

جماهير قلنديا تُشيع جثماني الشهيدين الشقيقين &#34;مطير&#34;

جماهير قلنديا تُشيع جثماني الشهيدين الشقيقين "مطير"

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرافة وسط اندلاع مواجهات

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرافة وسط اندلاع مواجهات

&#34;سكاي لاين&#34;: إبعاد الحقوقي صلاح الحموري جريمة ضد الإنسانية وممارسة يخشى من توابعها

"سكاي لاين": إبعاد الحقوقي صلاح الحموري جريمة ضد الإنسانية وممارسة يخشى من توابعها

جامعة النجاح الأولى فلسطينيًا والرابعة عربيًا في تصنيف &#34;الجامعات الخضراء&#34;

جامعة النجاح الأولى فلسطينيًا والرابعة عربيًا في تصنيف "الجامعات الخضراء"

&#34;القوى الوطنية&#34; تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين

"القوى الوطنية" تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى شهداء&#34;لقمة العيش&#34; وتدعو لتوفير الحياة الكريمة لشعبنا

"الديمقراطية" تنعى شهداء"لقمة العيش" وتدعو لتوفير الحياة الكريمة لشعبنا

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى الشهيدين محمد ومهند مطير وتدعو الى تصعيد المقاومة ضد الإحتلال ومستوطنيه

"الديمقراطية" تنعى الشهيدين محمد ومهند مطير وتدعو الى تصعيد المقاومة ضد الإحتلال ومستوطنيه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

اعتقال طفل واندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرافة وسط اندلاع مواجهات

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرافة وسط اندلاع مواجهات

&#34;سكاي لاين&#34;: إبعاد الحقوقي صلاح الحموري جريمة ضد الإنسانية وممارسة يخشى من توابعها

"سكاي لاين": إبعاد الحقوقي صلاح الحموري جريمة ضد الإنسانية وممارسة يخشى من توابعها

جامعة النجاح الأولى فلسطينيًا والرابعة عربيًا في تصنيف &#34;الجامعات الخضراء&#34;

جامعة النجاح الأولى فلسطينيًا والرابعة عربيًا في تصنيف "الجامعات الخضراء"

&#34;القوى الوطنية&#34; تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين

"القوى الوطنية" تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: إبعاد الحموري حلقة في سلسلة تفريغ المدينة المقدسة من سكانها

"العربية الفلسطينية": إبعاد الحموري حلقة في سلسلة تفريغ المدينة المقدسة من سكانها

&#34;المبادرة الوطنية&#34;: اقتحام الاقصى والقتل المتعمد والإبعاد القسري جرائم حرب

"المبادرة الوطنية": اقتحام الاقصى والقتل المتعمد والإبعاد القسري جرائم حرب

هيئة مقدسية: شعبنا قادر على لجم اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى

هيئة مقدسية: شعبنا قادر على لجم اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى

منوعات

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

إعلامي مصري يخسر شقيقيه في أقل من أسبوعين

إعلامي مصري يخسر شقيقيه في أقل من أسبوعين

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة &#34;منغولي&#34;

شمس الكويتية تهاجم منتقدي استخدامها لفظة "منغولي"

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

شاهد.. هيثم السالم يعيش قصة حب في أحدى مستشفيات مصر بكليب جديد

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

رسائل حب متبادلة بين بشرى وزوجها في عيد زواجهما الثاني

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. هجوم حاد من مفيدة شيحة على مصطفى كامل بسبب ويجز

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

شاهد.. ريهانا تكشف وجه ابنها للمرّة الأولى

عربي

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

الرئيس عباس يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على الأوضاع بالأردن

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

ليبيا ترفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

تونس: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة