"الديمقراطية" تنعى شهداء"لقمة العيش" وتدعو لتوفير الحياة الكريمة لشعبنا

رام الله - دنيا الوطنتنعى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شهداء الغربة والبحث عن لقمة العيش من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذين لقوا حتفهم عبر قوارب الموت بحثاً عن الحياة الكريمة، متوجهةً بخالص العزاء والمواساة من أهالي الضحايا في فقدانهم الأليم.ودعت الجبهة لوقف نزيف البحث عن الحياة الكريمة وتعزيز صمود شعبنا على أرضه والاستفادة من ثرواته ومقدراته الطبيعية.وحملت الجبهة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار الحصار والسيطرة على ثروات شعبنا الفلسطيني، وطالبت السلطتين في غزة والضفة بإطلاق برنامج وطني لتنفيذ مشاريع تنموية قصيرة ومتوسطة الأجل للتخفيف من حجم المأساة .