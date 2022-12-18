"الديمقراطية" تنعى الشهيدين محمد ومهند مطير وتدعو الى تصعيد المقاومة ضد الإحتلال ومستوطنيه

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا اليوم الشهيدين محمد ومهند مطير الذين استشهدا على يد مستوطن حاقد ليلة أمس ، ليضيف المستوطنون جريمة اخرى الى جرائمهم اليومية التي يرتكبونها بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة سرقة الأرض الفلسطينية والإعتداء اليومي غلى شعبنا وممتلكاته ودعت إلى تشييعهما بمواكب تليق بالشهداء.وقالت الجبهة في بيانها ان جريمة قتل شابين من قبل مستوطن جنوب نابلس، هي نتيجة حملات التحريض الإسرائيلية المتصاعدة على شعبنا وحقوقه وهي دليل على فاشية الاحتلال وعنصريته ، الأمر الذي يتطلب أن يرتقي الجميع بدءا من قيادة السلطة والمنظمة والقوى الى مستوى المسؤولية الوطنية والتوحد واستجماع عناصر القوة في مواجهة الاحتلال وجرائمه .كما حذرت الجبهة في بيانها من مخططات حكومة اليمين المتطرف والفاشي التي تواصل تصعيد عدوانها ضد أبناء شعبنا ، والاستيلاء على أرضهم وانتزاعها من أصحابها ومالكيها لصالح المستوطنين والإستيطان ، ودعت الى ضرورة إنهاء الإنقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية والبناء على إعلان الجزائر .و اختتمت الجبهة بيانها بالدعوة الى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة القادرة عل تأطير نضالات شعبنا ومقاومته وصولا الى انتفاضة شاملة وعصيان وطني ومن أجل المزيد من عزل دولة الإحتلال على طريق كنسه عن أرضنا.