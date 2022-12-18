"العربية الفلسطينية": إبعاد الحموري حلقة في سلسلة تفريغ المدينة المقدسة من سكانها

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة العربية الفلسطينية إبعاد قوات الاحتلال للناشط الحقوقي المقدسي الأسير صلاح الحموري من القدس الى فرنسا، معتبرة ان ذلك حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها حكومة الاحتلال لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب كجزء من سياسة التهويد المتواصلة والمتصاعدة ضد المدينة ومقدساتهاوسكانها.وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم إن "إقدام قوات الاحتلال على ابعاد الأسير صلاح الحموري بعد اعتقال تسعة أشهر وسحب هويته المقدسية هو انتهاك لكل القيم القانونية والأخلاقية والإنسانية وسابقة خطيرة يتوجب ادانتها والتصديلها من كافة منظمات حقوق الانسان الدولية وكافة المنظمات ذات الصلة".وأضافت الجبهة أن "هذا الاجراء الاحتلالي هو جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يجرم الترحيل القسري للمدنيين من ارضهم، داعية المجتمع الدولي الى التدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال المتصاعدة ضد مدينة القدس التي تشهدتصعيدا خطيرًا في إجراءات الاحتلال واعتداءاته على المقدسات بشكل عام وعلى المواطنين المقدسيين بشكل خاص".وتابعت الجبهة أن "الإجراءات الاحتلالية التي تمثل إرهاب دولة منظم لن تكسر إرادة شعبنا الذي سيواصل التصدي للاحتلال والصمود على أرضه والدفاع عن مقدساته وحقوقه مهما كلف الامر من تضحيات، مشددة على ضرورة التحرك العاجل وعلى كافة المستويات لكبح جماح الاحتلال ووقف انتهاكاته المتواصلة".