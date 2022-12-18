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شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": الدهس المتعمد للشقيقين مطير جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الأسود للاحتلال

"العربية الفلسطينية": الدهس المتعمد للشقيقين مطير جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الأسود للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية إن: "جريمة الدهس المتعمد التي نفذها مستوطن صهيوني بحق الشقيقين المقدسيين مهند ومحمد مطير خلال تواجدهما في زعترة قرب نابلس للتجهيز لزفاف شقيقتهما، تعكس العقلية الدموية والاجرامية للمحتلين وتعمدهم ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وهي جريمة جديدة تضاف الى السجل الاسود للاحتلال". 

وأضافت الجبهة أن: "مسلسل الجرائم الصهيونية ضد شعبنا لن تكسر ارادته ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع في مقاومة الاحتلال ولن تدفعه الا لمزيد من العنفوان والتصدي، فدماء الشهداء الزكية تأجج في شعبنا روح الصمود والتمسك بالحقوق والاصرار على انتزاع حقوقنا المشروعة في العودة وتقرير المصير و الانعتاق من الاحتلال واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

وتابعت الجبهة أن: "من حق شعبنا الدفاع عن نفسه والتصدي لعربدة المستوطنين الصهاينة التي تحميهم حمومة الاحتلال وقواته، داعية الى تشكيل لجان حماية شعبية في كل قرى ومدن المحافظات الشمالية للتصدي لقطعان المستوطنين وقوات الاحتلال، مؤكدة ان تصعيد المواجهة الشعبية مع الاحتلال في كافة مناطق التماس هي الرد الامثل على جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

وتوجهت الجبهة بالعزاء الى ذوي الشهداء، مؤكدة أن "دمائهم الزكية لن تذهب هدرا وان الشهداء الذين يرتقون يقربوننا من انبثاق فجر الحرية وتحقيق النصر".

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