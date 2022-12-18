شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تضفي حيوية على حماية التنوع البيولوجي العالمي

يمكن قياس أهمية التنوع البيولوجي في التنمية البشرية من خلال حقيقة أن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في العالم يأتي من الموارد الطبيعية وأن معيشة أكثر من 3 مليارات شخص تعتمد على التنوع البيولوجي البحري والساحلي. ومع ذلك، فإن النظام الإيكولوجي للأرض معرض للخطر حيث تُظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن 97 في المائة من النظام الإيكولوجي قد تدهور.دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ المجتمع الدولي إلى الاستجابة المشتركة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي أثناء إلقاء كلمة في حفل افتتاح الجزء رفيع المستوى من الجزء الثاني من الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، أو COP15، عبر رابط فيديو يوم الخميس.قال شي إننا بحاجة إلى العمل بشكل مشترك من أجل إبرام إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020 وتحديد أهداف ومسارات لحماية التنوع البيولوجي العالمي.وقال شي إن الصين ستبذل قصارى جهدها لدعم ومساعدة البلدان النامية من خلال التحالف الدولي للتنمية الخضراء لمبادرة الحزام والطريق (BRIGC) لرفع حوكمة التنوع البيولوجي العالمي إلى ارتفاع جديد.وأشار أيضًا إلى صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي في خطابه لإظهار أن الصين ستبذل قصارى جهدها لمساعدة البلدان النامية في حماية التنوع البيولوجي.وفي مؤتمر قمة قادة مؤتمر الأطراف الخامس عشر المعقود في كونمينغ، بمقاطعة يونان في جنوب غرب الصين، في أكتوبر من العام الماضي، أعلن شي مبادرة الصين لإنشاء صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي وأخذ زمام المبادرة باستثمار 1.5 مليار يوان (حوالي 215 مليون دولار) لدعم حماية التنوع البيولوجي في البلدان النامية.وعلى مر السنين، دعمت الصين الجهود الدولية لحماية التنوع البيولوجي. وكانت من أوائل الدول التي وقعت وصدقت على اتفاقية التنوع البيولوجي وأصبحت أكبر مساهم في الميزانية الأساسية لاتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها منذ عام 2019.ووفقًا للكتاب الأبيض للصين بشأن حفظ التنوع البيولوجي، قدمت البلد الدعم لأكثر من 80 بلدًا ناميًا في مجال حفظ التنوع البيولوجي في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب.وعلى الصعيد المحلي، عززت الصين في السنوات الأخيرة تطوير نظام محميات طبيعية وطني قائم على المتنزهات، ووضعت خطوطاً حمراء لحفظ البيئة في جميع أنحاء البلد، ودفعت من أجل الحفظ المتكامل والإصلاح المنهجي للجبال والأنهار والغابات والأراضي الزراعية والبحيرات والمراعي والصحاري.تم إنشاء الدفعة الأولى من الحدائق الوطنية، بما في ذلك حديقة هاينان الوطنية للغابات المطيرة الاستوائية وحديقة باندا الوطنية العملاقة، في العام الماضي، وهناك المزيد في طور الإعداد. واعترف المجتمع الدولي أيضًا بالخطوط الحمراء لحفظ البيئة بوصفها نموذجًا مبتكرًا لحفظ الطبيعة. وتغطي الخطوط مناطق حاسمة بالنسبة للوظيفة البيئية أو حساسة من الناحية الإيكولوجية لحماية الغالبية العظمى من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وموائلها.ونتيجة لذلك، تتوسع موائل الحيوانات البرية، ويزداد عدد سكانها في الصين، وفقًا للكتاب الأبيض المعنون "حفظ التنوع البيولوجي في الصين"، الذي نشره مكتب معلومات مجلس الدولة في عام 2021.على سبيل المثال، زاد عدد سكان حيوانات الباندا العملاقة في البرية من 1114 إلى 1864 على مدى السنوات الأربعين الماضية. وفي الوقت نفسه، زاد عدد أبو منجل المتوج من سبعة فقط إلى أكثر من 5000، وزاد عدد جبون أسود التاج هايناني، وهي أندر الرئيسيات في العالم وأكثرها عرضة للخطر بين جميع أنواع الجيبونات في العالم، من أقل من 10 في الثمانينيات إلى 36 على الأقل في الوقت الحاضر.ويذكر الكتاب الأبيض أن الصين أنشأت ما يقرب من 10000 محمية طبيعية، وهو ما يمثل حوالي 18 في المئة من إجمالي مساحة الأراضي.وستواصل الصين في المستقبل تعزيز التنوع والاستدامة في نظمها الإيكولوجية.