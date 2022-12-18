النضال الشعبي تنعى الشهيدين المقدسيين محمد ومهند يوسف مطير

رام الله - دنيا الوطننعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة القدس العاصمة الشهيدين المقدسيين محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، واللذين استشهدا إثر جريمة دهس نفذها مستوطنفاشي بشكلٍ متعمّد بالقرب من حاجز زعترة في محافظة نابلس.وأضافت الجبهة:"أمام هذا العدوان المستمر وصمت المجتمع الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير فإن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي، بل أن مقاومة هذا العدوان بكافة السبل ومقاومته حق مشروع لشعبنا".اعتبرت الجبهة في بيان لها :"عربدات قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على ابناء شعبنا، وهذه الاعتداءات المستمرة التي يرافقها زيادة الدعم المالي من قبل مؤسسات الاحتلال بما فيها الحكومة، إضافة إلى دعم وتأييد الأحزاب الصهيونية للمستوطنين واعتداءاتهم، بل المشاركة فيها، باتت مخطط لحكومة الاحتلال وأحزابها العنصرية والفاشية".وتابعت، أن "اعتداءات المستوطنين، هو المشهد اليومي المسيطر على حياة المواطنين ويأتي في إطار تعميق الاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة".وحذرت: "من مخاطر الصمت الدولي على هذه الاعتداءات، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم المستوطنين، وتوفيرالحماية الدولية لشعبنا، داعية لادراج قطعان المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولي".