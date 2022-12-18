"شبيبة فتح" تستنكر إبعاد الأسير الفلسطيني المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا





وقالت شبيبة فتح في بيانها، بأنها: "لا تعترف اصلا بما يسمى "وزير القضاء في حكومةالاحتلال او ما يسمى المستشار القضائي لدولة الاحتلال، وبانهما مجرد ادوات لنظامالتمييز العنصري والاحتلال".





وصرّح رائد الدبعي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في شبيبة فتح بأن القانون الدولي يرفض بشكل صريح أوامرالإبعاد التي تصدرها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة.





وتابع: "أن هذه الأوامر تهدف إلى إفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، وإحكام السيطرة على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين واحكامنظام التمييز العنصري على الفلسطينيين سواء كان ذلك من خلال القوانين التمييزية العنصرية أو حصار قطاع غزة، أو ممارسة امييز ممنهج صد الفلسطينيين في الداخل المحتل".





وأشار إلى أن: "المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل صريح النقلالجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضيدولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.





وأكدت شبيبة فتح في بيانها على استمرار المقاومة بكافة اشكالها في مواجهة حكومة الارهابيين والمتطرفين"



رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة العلاقات الدولية في شبيبة فتح صباح هذا اليوم بيانا استنكرت فيه اقدام سلطات الاحتلال فجر اليوم الأحد على إبعاد الأسير الفلسطيني المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، مشيرة بأن إبعاد المواطن الحموري هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب المادتين(7) و8) (من ميثاق روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنايات الدولية.