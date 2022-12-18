"التعليم العالي" تدين جريمة إعدام الشهيدين مطير

رام الله - دنيا الوطننعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشهيد الطالب بجامعة فلسطين التقنية - خضوري - فرع رام الله مهند مطير وشقيقه محمد؛ الذين استشهدا دهساً بسيارة مستوطن قرب زعترة جنوب نابلس.وقالت الوزارة إن تواصل هذه الجرائم البشعة من جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني يأتي نتيجة للصمت الدولي المُطبق.وطالبت "التعليم العالي" كافة المؤسسات والمنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية وكل أحرار العالم تحمل مسؤولياتهم، والوقوف وقفة جادة للجم هذه الممارسات الإجرامية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.