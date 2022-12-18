هيئة مقدسية: شعبنا قادر على لجم اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدا كبيرا في المسجد الأقصى.وأكد الهدمي على أن الشعب الفلسطيني قادر على وقف اعتداءات الاحتلال ولجمها بحق المسجد الأقصى.وأضاف أن الصراع سيبقى محتدما بين شعبنا وقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، وشعبنا في كل مناطق تواجده يرفضون اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى.وأوضح أن الاحتلال ماض في تفريغ المسجد الأقصى من سكانه الأصليين، ويحاول فرض التقسيم الزماني في المسجد.وأشار إلى أن الاحتلال يهدف إلى فرض سيادته على المسجد الأقصى من خلال اقتحامات المستوطنين، ويبتدع طرقا كثيرة للتقليل من تأثير المرابطين في المسجد الأقصى.